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Cómo ver Manchester United vs Sabah FK: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Manchester United vs Sabah FK
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Sabah FK
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Manchester United y Sabah FK, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Old Trafford
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Cómo ver Manchester United vs Sabah FK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester United vs Sabah FK se podrá ver en directo a través de Movistar+ en España. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio y no perderte ningún detalle del partido.

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El Manchester United regresa a la Champions League recibiendo al Sabah FK en Old Trafford, en lo que supone el debut europeo de los Red Devils bajo las órdenes de Michael Carrick. El conjunto de Mánchester llega a esta cita con la necesidad de ofrecer una imagen más sólida que la mostrada en los primeros compases de la Premier League.

Carrick afronta el partido con dudas en su plantilla y con la presión que genera un arranque de temporada irregular. Wayne Rooney ya ha advertido públicamente que la dirección del club no tolerará resultados mediocres, y el técnico sabe que una victoria europea aliviaría parte de esa tensión acumulada.

Bryan Mbeumo, máximo goleador del equipo en lo que va de curso, podría estar disponible tras sus compromisos internacionales, lo que reforzaría un ataque que también cuenta con Benjamin Sesko y Bruno Fernandes como referentes ofensivos. Marcus Rashford, por su parte, sigue buscando su primer gol desde su regreso al club, aunque según Andy Cole el delantero no está obsesionado con romper esa sequía.

El Sabah FK llega desde Azerbaiyán habiendo superado la fase de clasificación con autoridad. El equipo de Valdas Dambrauskas eliminó al Hapoel Beer Sheva en la ronda previa y llega a Old Trafford en un buen momento de forma, con tres victorias consecutivas en su liga doméstica.

Ambos equipos comparten posición en la tabla de la fase de grupos, lo que convierte este encuentro en un punto de partida importante para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Manchester United contra Sabah FK alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotLisandro MartínezLisandro MartínezL. YoroL. YoroN. MazraouiN. MazraouiB. MbeumoB. MbeumoP. DorguP. DorguK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesB. SeskoB. SeskoS. PokatilovS. PokatilovR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczI. LepinjicaI. LepinjicaU. RakhmonalievU. RakhmonalievV. SimicV. SimicA. IsayevA. IsayevK. ParrisK. ParrisJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Sabah FK

Manager

  • M. Carrick
  • V. Dambrauskas

Michael Carrick apunta a una alineación con Senne Lammens bajo palos, una defensa formada por Diogo Dalot, Luke Shaw, Lisandro Martínez y Leny Yoro, y un centro del campo con Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans. Bruno Fernandes actuaría como mediapunta, con Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko completando el once. Cabe señalar que Luke Shaw se perdió el entrenamiento del miércoles, aunque el club ha confirmado que no hay motivo de alarma y se espera que esté disponible para el partido. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en el equipo local de cara a este encuentro.

El Sabah FK, dirigido por Valdas Dambrauskas, alineará previsiblemente con Stas Pokatilov en portería y una defensa compuesta por Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Steve Solvet y Tymoteusz Puchacz. El bloque central contará con Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simic, mientras que Aleksey Isayev, Christian Nwachukwu y Joy-Lance Mickels formarán el tridente ofensivo. El conjunto azerbaiyano no presenta bajas conocidas ni sanciones de cara a este partido.

Forma

MUN

MUN - Formulario

LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
EVE
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAB

SAB - Formulario

FCK
W2-0
HBS
L2-1
HBS
W5-2
ARA
W0-1
ZIR
W5-0
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Manchester United llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate a dos frente al Everton en la Premier League, mientras que la victoria más destacada fue el contundente 5-2 ante el Ipswich. En ese tramo, los Red Devils han marcado diez goles y encajado nueve, lo que refleja una fragilidad defensiva que Carrick deberá corregir. La derrota ante el Hull City y el tropiezo en un amistoso frente al AC Milán por 4-2 completan un arranque de temporada con luces y sombras.

El Sabah FK presenta una racha mucho más positiva, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada por 5-0 al Zira en la liga azerbaiyana, y también se impusieron al Hapoel Beer Sheva en la vuelta de la eliminatoria de clasificación para la Champions League por 5-2. En total, el conjunto de Dambrauskas ha anotado trece goles y encajado cinco en ese período, llegando a Old Trafford con confianza y ritmo competitivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes registrados entre el Manchester United y el Sabah FK, por lo que este partido en Old Trafford constituye el primer encuentro oficial entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de grupos de la Champions League, tanto el Manchester United como el Sabah FK ocupan la séptima posición en el momento de disputarse este encuentro.

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