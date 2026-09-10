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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Sabah FK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester United vs Sabah FK se podrá ver en directo a través de Movistar+ en España. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio y no perderte ningún detalle del partido.

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El Manchester United regresa a la Champions League recibiendo al Sabah FK en Old Trafford, en lo que supone el debut europeo de los Red Devils bajo las órdenes de Michael Carrick. El conjunto de Mánchester llega a esta cita con la necesidad de ofrecer una imagen más sólida que la mostrada en los primeros compases de la Premier League.

Carrick afronta el partido con dudas en su plantilla y con la presión que genera un arranque de temporada irregular. Wayne Rooney ya ha advertido públicamente que la dirección del club no tolerará resultados mediocres, y el técnico sabe que una victoria europea aliviaría parte de esa tensión acumulada.

Bryan Mbeumo, máximo goleador del equipo en lo que va de curso, podría estar disponible tras sus compromisos internacionales, lo que reforzaría un ataque que también cuenta con Benjamin Sesko y Bruno Fernandes como referentes ofensivos. Marcus Rashford, por su parte, sigue buscando su primer gol desde su regreso al club, aunque según Andy Cole el delantero no está obsesionado con romper esa sequía.

El Sabah FK llega desde Azerbaiyán habiendo superado la fase de clasificación con autoridad. El equipo de Valdas Dambrauskas eliminó al Hapoel Beer Sheva en la ronda previa y llega a Old Trafford en un buen momento de forma, con tres victorias consecutivas en su liga doméstica.

Ambos equipos comparten posición en la tabla de la fase de grupos, lo que convierte este encuentro en un punto de partida importante para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Michael Carrick apunta a una alineación con Senne Lammens bajo palos, una defensa formada por Diogo Dalot, Luke Shaw, Lisandro Martínez y Leny Yoro, y un centro del campo con Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans. Bruno Fernandes actuaría como mediapunta, con Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko completando el once. Cabe señalar que Luke Shaw se perdió el entrenamiento del miércoles, aunque el club ha confirmado que no hay motivo de alarma y se espera que esté disponible para el partido. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en el equipo local de cara a este encuentro.

El Sabah FK, dirigido por Valdas Dambrauskas, alineará previsiblemente con Stas Pokatilov en portería y una defensa compuesta por Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Steve Solvet y Tymoteusz Puchacz. El bloque central contará con Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simic, mientras que Aleksey Isayev, Christian Nwachukwu y Joy-Lance Mickels formarán el tridente ofensivo. El conjunto azerbaiyano no presenta bajas conocidas ni sanciones de cara a este partido.

Forma

El Manchester United llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate a dos frente al Everton en la Premier League, mientras que la victoria más destacada fue el contundente 5-2 ante el Ipswich. En ese tramo, los Red Devils han marcado diez goles y encajado nueve, lo que refleja una fragilidad defensiva que Carrick deberá corregir. La derrota ante el Hull City y el tropiezo en un amistoso frente al AC Milán por 4-2 completan un arranque de temporada con luces y sombras.

El Sabah FK presenta una racha mucho más positiva, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada por 5-0 al Zira en la liga azerbaiyana, y también se impusieron al Hapoel Beer Sheva en la vuelta de la eliminatoria de clasificación para la Champions League por 5-2. En total, el conjunto de Dambrauskas ha anotado trece goles y encajado cinco en ese período, llegando a Old Trafford con confianza y ritmo competitivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes registrados entre el Manchester United y el Sabah FK, por lo que este partido en Old Trafford constituye el primer encuentro oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la fase de grupos de la Champions League, tanto el Manchester United como el Sabah FK ocupan la séptima posición en el momento de disputarse este encuentro.