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Cómo ver FC Oporto vs Manchester City: Detalles del partido, noticias, difusión en directo y más

FC Oporto vs Manchester City
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Manchester City
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre FC Oporto y Manchester City. Consulta opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio do Dragão de Oporto acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el FC Oporto y el Manchester City, dos equipos que llegan al choque líderes de la competición. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Estadio do Dragao
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Cómo sintonizar el FC Oporto vs Manchester City

El partido entre FC Oporto y Manchester City se puede ver en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto portugués atraviesa un momento de forma inmejorable. Francesco Farioli ha construido un equipo sólido que ha ganado sus cinco últimos partidos en la Primeira Liga, con victorias ante Moreirense, Académico de Viseu y Arouca, entre otros. El Dragão se convierte en un fortín difícil de asaltar.

El Manchester City, por su parte, llega a Oporto con la confianza de un arranque perfecto en la Premier League. Enzo Maresca ha ganado sus tres primeros partidos ligueros, incluida la victoria del pasado fin de semana ante el Coventry City. El italiano asume el cargo de sucesor de Pep Guardiola con la presión inmediata de ganar títulos.

Iliman Ndiaye, fichado en el último día del mercado de verano, ya ha debutado con el City y se perfila como una de las piezas clave del esquema de Maresca. Su llegada ha aportado dinamismo a un ataque que también cuenta con Erling Haaland como referencia.

Dietmar Hamann ha puesto en duda públicamente si Maresca será un gestor exitoso en el Etihad, lo que añade un trasfondo interesante a esta primera prueba europea de la temporada.

Noticias del equipo y escuadras

FC Oporto contra Manchester City alineaciones probables

4-3-3
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
99D. Costa18N. Perez74F. Moura20A. Costa4J. Kiwior13P. Rosario16I. Hwang10G. Veiga11Pepe29Santiago Giménez7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov6M. Guehi24J. Gvardiol5E. Anderson17Enzo Fernández10R. Cherki7I. Ndiaye42A. Semenyo9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Oporto

Once inicial

Manchester City

Manager

  • F. Farioli
  • E. Maresca

El FC Oporto llega con varias bajas en su plantilla. Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa y Vasco Sousa están en la enfermería, mientras que Jan Bednarek cumple sanción. Farioli apunta a un once con Diogo Costa bajo palos, una defensa con Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa y Jakub Kiwior, y Santiago Giménez como referencia ofensiva.

El Manchester City viaja a Oporto sin Jeremy Doku, que permanece lesionado. Maresca no tiene ningún sancionado y dispone de un equipo de máximo nivel, con Gianluigi Donnarumma en portería, Erling Haaland en punta y Iliman Ndiaye en el carril derecho del ataque. Las actualizaciones sobre el estado de la plantilla se irán añadiendo conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

POR

POR - Formulario

ALV
W2-0
RA
W0-2
ARO
W2-0
VIS
W0-3
MOR
W2-1
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
MCI

MCI - Formulario

ATM
W3-1
ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
COV
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Oporto llega con cinco victorias consecutivas en la Primeira Liga, sin conocer la derrota en lo que va de temporada doméstica. Su última victoria fue ante el Moreirense por 2-1, y antes había goleado al Académico de Viseu por 0-3 a domicilio. En esos cinco partidos, el conjunto de Farioli ha marcado nueve goles y encajado dos.

El Manchester City acumula tres victorias en sus tres últimos partidos de Premier League, con triunfos ante el Coventry City (1-0), el Crystal Palace (1-4) y el Bournemouth (2-1). Su único tropiezo reciente llegó en la Community Shield, donde cayó 3-0 ante el Arsenal. En los cinco últimos compromisos, el City ha anotado once goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC OportoEmpateManchester City
0
1
3
Liga de Campeones
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
F
Europa League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
F
Europa League
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
2Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/4
Ambos equipos marcaron2/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Liga de Campeones se saldó con un empate a cero en el Estadio do Dragão en diciembre de 2020. En el partido de ida de aquella misma fase de grupos, el Manchester City venció al FC Oporto por 3-1 en el Etihad. En los cuatro duelos registrados entre ambos clubes, el City no ha perdido ninguno, con dos victorias y dos empates, acumulando diez goles a favor por dos en contra.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

Tanto el FC Oporto como el Manchester City ocupan la primera posición en la Liga de Campeones al inicio de esta jornada.

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