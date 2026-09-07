Cómo ver FC Oporto vs Manchester City: Detalles del partido, noticias, difusión en directo y más

El Estadio do Dragão de Oporto acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el FC Oporto y el Manchester City, dos equipos que llegan al choque líderes de la competición. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Cómo sintonizar el FC Oporto vs Manchester City

El partido entre FC Oporto y Manchester City se puede ver en directo a través de Movistar+.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Acerca del encuentro

El conjunto portugués atraviesa un momento de forma inmejorable. Francesco Farioli ha construido un equipo sólido que ha ganado sus cinco últimos partidos en la Primeira Liga, con victorias ante Moreirense, Académico de Viseu y Arouca, entre otros. El Dragão se convierte en un fortín difícil de asaltar.

El Manchester City, por su parte, llega a Oporto con la confianza de un arranque perfecto en la Premier League. Enzo Maresca ha ganado sus tres primeros partidos ligueros, incluida la victoria del pasado fin de semana ante el Coventry City. El italiano asume el cargo de sucesor de Pep Guardiola con la presión inmediata de ganar títulos.

Iliman Ndiaye, fichado en el último día del mercado de verano, ya ha debutado con el City y se perfila como una de las piezas clave del esquema de Maresca. Su llegada ha aportado dinamismo a un ataque que también cuenta con Erling Haaland como referencia.

Dietmar Hamann ha puesto en duda públicamente si Maresca será un gestor exitoso en el Etihad, lo que añade un trasfondo interesante a esta primera prueba europea de la temporada.

Noticias del equipo y escuadras

El FC Oporto llega con varias bajas en su plantilla. Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa y Vasco Sousa están en la enfermería, mientras que Jan Bednarek cumple sanción. Farioli apunta a un once con Diogo Costa bajo palos, una defensa con Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa y Jakub Kiwior, y Santiago Giménez como referencia ofensiva.

El Manchester City viaja a Oporto sin Jeremy Doku, que permanece lesionado. Maresca no tiene ningún sancionado y dispone de un equipo de máximo nivel, con Gianluigi Donnarumma en portería, Erling Haaland en punta y Iliman Ndiaye en el carril derecho del ataque. Las actualizaciones sobre el estado de la plantilla se irán añadiendo conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El FC Oporto llega con cinco victorias consecutivas en la Primeira Liga, sin conocer la derrota en lo que va de temporada doméstica. Su última victoria fue ante el Moreirense por 2-1, y antes había goleado al Académico de Viseu por 0-3 a domicilio. En esos cinco partidos, el conjunto de Farioli ha marcado nueve goles y encajado dos.

El Manchester City acumula tres victorias en sus tres últimos partidos de Premier League, con triunfos ante el Coventry City (1-0), el Crystal Palace (1-4) y el Bournemouth (2-1). Su único tropiezo reciente llegó en la Community Shield, donde cayó 3-0 ante el Arsenal. En los cinco últimos compromisos, el City ha anotado once goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Liga de Campeones se saldó con un empate a cero en el Estadio do Dragão en diciembre de 2020. En el partido de ida de aquella misma fase de grupos, el Manchester City venció al FC Oporto por 3-1 en el Etihad. En los cuatro duelos registrados entre ambos clubes, el City no ha perdido ninguno, con dos victorias y dos empates, acumulando diez goles a favor por dos en contra.

Clasificación

Tanto el FC Oporto como el Manchester City ocupan la primera posición en la Liga de Campeones al inicio de esta jornada.