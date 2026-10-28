Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 3 28 oct 2026 - 13:45 Kingsmeadow

Cómo ver Chelsea FC Women vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Chelsea FC Women vs Roma se puede ver en streaming en vivo a través de Disney+. A continuación tienes los detalles para seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Chelsea FC Women recibe al Roma en Kingsmeadow en un partido de la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina. Las blues buscan consolidar su posición en la tabla continental ante una visita italiana que llega con ambiciones propias.

Bajo las órdenes de Sonia Bompastor, el Chelsea atraviesa un momento de solidez en la Women's Super League. Tres victorias consecutivas en el campeonato doméstico, incluyendo un contundente 6-2 ante el Tottenham, reflejan el estado de forma de un equipo que sabe ganar con autoridad.

El Roma, dirigido por Gianpiero Piovani, llega desde Italia con una racha notable en la Serie A Femminile. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en liga, incluyendo un 5-2 ante la Juventus, demuestran que este equipo no viaja a Londres sin recursos.

El antecedente reciente entre ambos equipos pesa. Chelsea y Roma ya se han visto las caras en esta competición, y los números favorecen claramente a las londinenses. El Roma necesita una respuesta diferente si quiere cambiar esa historia.

En el plano continental, el Chelsea ocupa una posición de mitad de tabla que exige puntos, mientras que el Roma llega desde los puestos bajos de la clasificación con la necesidad urgente de sumar. El contexto da a este partido una carga real para ambos bandos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El Chelsea FC Women estará dirigido por Sonia Bompastor, aunque por el momento no hay información oficial sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones. Se actualizará la información cuando esté disponible más cerca del partido.

El Roma, bajo la batuta de Gianpiero Piovani, tampoco ha facilitado datos sobre su alineación prevista ni sobre posibles ausencias. Cualquier novedad sobre el estado del plantel italiano se añadirá antes del inicio del encuentro.

Forma

El Chelsea FC Women llega con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. La derrota no aparece en ese tramo: el único punto cedido fue el empate a cero ante el OL Lyonnes en la Liga de Campeones. En la WSL, las blues han sido implacables, con victorias ante el Arsenal, el West Ham y el Tottenham, este último por un amplio 6-2. En total, el Chelsea ha marcado 10 goles y encajado solo 2 en esos cinco encuentros.

El Roma presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. La única mancha fue la goleada encajada ante el Barcelona por 6-0 en la Liga de Campeones. En la Serie A Femminile, el equipo italiano ha sido efectivo: venció al Sassuolo, al Lazio, al AC Milan y a la Juventus, anotando 15 goles y encajando 11 en ese período. El triunfo más reciente, un 5-2 ante la Juventus, confirma su potencial ofensivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único precedente registrado entre ambos equipos en esta competición tuvo lugar el 10 de diciembre de 2025, cuando el Chelsea FC Women goleó al Roma por 6-0 en Kingsmeadow en la Liga de Campeones Femenina. Con ese único antecedente disponible, el balance favorable es completamente del lado inglés, con seis goles a favor y ninguno en contra.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones Femenina, el Chelsea FC Women se sitúa en la séptima posición, dentro del grupo de equipos que aspiran a mejorar su clasificación para las rondas eliminatorias. El Roma ocupa el puesto 16, en la zona baja de la fase de liga, lo que convierte este partido en un encuentro con implicaciones directas en la lucha por la permanencia en los puestos de avance del torneo.