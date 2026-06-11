Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Canadá vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina se puede ver en directo a través de DAZN, Movistar+, RTVE, TVE La 1 y Fubo. Los canales de televisión y las opciones de retransmisión en streaming disponibles se muestran en la tabla de abajo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Canadá y Bosnia y Herzegovina abren su participación en el Mundial 2026 el viernes 12 de junio en el Toronto Stadium, en un partido del Grupo B que marca el estreno oficial de los anfitriones en su propia casa.

Para Canadá, jugar en casa es una carga y un privilegio a partes iguales. Jesse Marsch ha construido un equipo que presiona con intensidad y transita con velocidad, apoyándose en la explosividad de Alphonso Davies y en el olfato goleador de Jonathan David para liderar la línea ofensiva. La afición canadiense, que lleva años peleando por ganar espacio en el imaginario deportivo del país, tiene ahora el escenario perfecto para demostrar que el fútbol ha llegado para quedarse.

Bosnia y Herzegovina llega a este torneo después de doce años de ausencia, habiendo logrado su clasificación de la manera más dramática posible: eliminando a Italia en el playoff europeo con un partido que quedará grabado en la memoria colectiva del país. Esmir Bajraktarević, con la camiseta en alto en Zenica, se convirtió en el símbolo de una nueva generación que por fin ha cumplido la promesa.

El seleccionador Sergej Barbarez, exdelantero de la Bundesliga reconvertido en arquitecto táctico, ha construido un equipo que combina solidez defensiva con capacidad de golpear rápido en la transición. Ermedin Demirović y el propio Bajraktarević son las piezas más peligrosas de un conjunto que no tiene nada que perder ante los anfitriones.

Y aunque Edin Džeko, con 40 años, sigue siendo el referente emocional e histórico de los Zmajevi, este equipo ya no depende de una sola figura. Barbarez ha sabido construir un bloque colectivo que superó a Italia y que ahora medirá su nivel real contra una selección canadiense hambrienta de protagonismo mundial.

El duelo llega con ambos equipos en el segundo y primer puesto del Grupo B respectivamente, según los datos disponibles antes del inicio del torneo. A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá está dirigida por Jesse Marsch, aunque de momento no se ha confirmado ningún once probable, ni se han comunicado bajas por lesión o sanción en el equipo local. Se añadirá más información sobre el estado del plantel conforme se acerque la fecha del partido.

Bosnia y Herzegovina, bajo las órdenes de Sergej Barbarez, tampoco ha facilitado datos sobre su alineación prevista, lesionados ni sancionados. La lista definitiva de convocados y el once inicial se actualizarán en cuanto haya novedades oficiales.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá llega al torneo con un balance de dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos de preparación. Su resultado más reciente fue un empate a uno ante Irlanda el 5 de junio, mientras que antes de eso venció a Uzbekistán por 2-0. Los canadienses no han perdido ninguno de sus cinco últimos encuentros, aunque han cedido puntos en tres ocasiones, con un total de seis goles marcados y tres encajados en ese periodo.

Bosnia y Herzegovina acumula dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos. Su último ensayo fue un empate a uno frente a Panamá el 6 de junio. Los Zmajevi llegaron a este Mundial con victorias ante Italia y Gales en la fase de clasificación europea, resultados que confirman su capacidad para competir contra rivales de primer nivel. En total, han anotado cuatro goles y encajado cuatro en sus cinco últimos compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos directos previos entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones. Este partido del 12 de junio en Toronto será, por tanto, un duelo sin precedentes recientes en el que ambos equipos parten sin referencias históricas cercanas.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo B, Bosnia y Herzegovina ocupa la primera posición, mientras que Canadá figura en el segundo puesto antes del inicio de la fase de grupos.