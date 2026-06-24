Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Bosnia and Herzegovina vs Catar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los canales de televisión y opciones de transmisión en línea disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Lumen Field de Seattle en el cierre del Grupo B del Mundial 2026, con la permanencia en el torneo en juego para ambas selecciones.

Los Dragones llegan a este partido con un solo punto tras dos jornadas, después de empatar 1-1 ante Canadá en Toronto y caer por 4-1 frente a Suiza en Los Ángeles. La derrota ante los helvéticos fue especialmente dolorosa: Bosnia aguantó sin goles hasta el minuto 74, pero se derrumbó en la segunda parte y terminó con diez jugadores tras la expulsión del central Tarik Muharemović.

Catar llega a Seattle en una situación aún más comprometida. El 6-0 encajado ante Canadá en Vancouver fue histórico por las razones equivocadas: dos expulsiones en el mismo partido, la de Homam Ahmed y la de Assim Madibo, dejaron a los Marrones con nueve hombres y sin opciones reales de reacción. Julen Lopetegui tiene un puzzle de convocatoria enorme que resolver.

A pesar del contexto adverso, Catar mostró en la primera jornada que puede competir. El empate 1-1 ante Suiza en Santa Clara demostró que el bloque bajo que plantea Lopetegui puede funcionar cuando el equipo mantiene la disciplina táctica y la concentración defensiva.

Edin Džeko, capitán histórico de Bosnia, será la referencia ofensiva de Barbarez. Su capacidad para retener el balón, asociarse con Ermedin Demirović y conectar con los mediapuntas puede ser la llave para abrir una defensa catarí que llegará mermada y reorganizada sobre la marcha.

Un empate condena a ambas selecciones a la eliminación. Solo la victoria garantiza opciones reales de pasar a la nueva fase de los 32 mejores, aunque la diferencia de goles en el partido simultáneo entre Canadá y Suiza también tendrá su palabra.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Sergej Barbarez no podrá contar con el central Tarik Muharemović, sancionado tras su expulsión directa ante Suiza. El técnico bosnio tiene previsto alinear a Nikola Vasilj bajo palos, con una defensa formada por Amar Dedić, Dennis Hadžikadunic, Nikola Katić y Sead Kolašinac. En el centro del campo apuntan Ivan Šunjić, Amar Memić y Kerim Alajbegović, con Benjamin Tahirović como motor creativo. Edin Džeko y Ermedin Demirović formarán la dupla atacante. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Julen Lopetegui tampoco podrá disponer del centrocampista Assim Madibo, expulsado en la goleada ante Canadá. El once probable del técnico español sitúa a Mahmud Abunada en la portería, con Sultan Al Brake, Pedro Miguel y Boualem Khoukhi en defensa. Karim Boudiaf, Issa Laye y Jassem Gaber conformarán el centro del campo, mientras que Akram Afif, Edmilson Junior y Yusuf Abdurisag tendrán la responsabilidad de generar peligro en ataque.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 T. Muharemovic Lesiones y suspensiones 23 A. Madibo

Forma

Bosnia y Herzegovina acumula un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante Suiza en el Mundial el 18 de junio, mientras que antes de eso sumaron empates consecutivos: 1-1 ante Canadá en el torneo y 1-1 ante Panamá en un amistoso. En los cinco partidos, los bosnios marcaron cuatro goles y encajaron otros cuatro.

Catar presenta un balance de ninguna victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el 6-0 ante Canadá el 18 de junio, la peor derrota de su historia reciente en el torneo. Antes de eso, los Marrones habían empatado 1-1 con Suiza y 0-0 con El Salvador. En total, el conjunto de Lopetegui anotó dos goles y recibió diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

BIH Último partidos QAT 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Bosnia and Herzegovina 1 - 1 Catar 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre ambas selecciones es prácticamente inexistente en los registros disponibles. El único precedente data del 10 de agosto de 2010, cuando Bosnia y Herzegovina y Catar empataron 1-1 en un partido amistoso. Este duelo en el Lumen Field de Seattle será solo su segundo encuentro oficial conocido.

Clasificación

En la tabla del Grupo B del Mundial, Bosnia y Herzegovina ocupa la tercera posición y Catar la cuarta, con ambas selecciones aún con opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase.