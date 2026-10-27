Cómo ver Bayern Múnich vs Real Madrid Femenino: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

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Noticias de los equipos y escuadras

Bayern Múnich contra Real Madrid Femenino alineaciones probables

Manager

  • J. Barcala

Forma

FCB

FCB - Formulario

BMG
W1-2
BEN
W0-3
FFC
W0-1
STU
W5-0
RBL
W1-5
Gol marcado (encajado)
16/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RMA

RMA - Formulario

RSD
W3-5
MCI
D1-1
BAR
L7-0
ESP
W3-1
GRA
W3-2
Gol marcado (encajado)
12/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
W
W
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
D
W
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
W
D
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211052+34
W
D
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
D
W
6
InterInterINT
211021+14
D
W
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
D
W
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
W
L
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
W
L
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
L
W
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
D
D
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
D
D
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
D
L
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
D
L
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
L
D
16
RomaRomaROM
201106-61
L
D
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
L
L
18
ServetteServetteSER
2002113-120
L
L
Clasificación a los Cuartos de Final
Clasificación para cuartos de final

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