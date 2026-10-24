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Primera División - Jornada 10 24 oct 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Cómo ver Atlético Madrid vs Deportivo de A Coruna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Atlético Madrid vs Deportivo de A Coruña se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio y no perderte ningún detalle del partido.

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El Atlético Madrid recibe al Deportivo de A Coruña en el Riyadh Air Metropolitano en un encuentro de Primera División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

Diego Simeone dirige a un equipo que llega con la moral alta tras una racha de resultados positivos en LaLiga y en la Liga de Campeones. Los rojiblancos vienen de empatar 1-1 ante el VfB Stuttgart en Alemania, un resultado que prolongó su buena dinámica europea, aunque frenó la serie de victorias consecutivas que habían acumulado en las semanas anteriores.

Antes de ese empate en Alemania, el Atlético había encadenado triunfos ante el Espanyol, el Manchester United en Champions, el Alavés y el Real Madrid, lo que los sitúa como uno de los equipos más en forma de la competición doméstica. Julian Álvarez, incorporado al club en verano, ha ido ganando protagonismo y marcó en Stuttgart para rescatar el empate.

El Deportivo de A Coruña, por su parte, llega con una situación más irregular. El equipo de Antonio Hidalgo ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con la derrota ante la Real Sociedad como resultado más reciente en LaLiga. La baja de varios jugadores importantes complica la tarea del técnico gallego.

Las bajas en el bando visitante son numerosas, lo que añade dificultad a un desplazamiento a Madrid que ya de por sí resulta exigente. El Deportivo llega con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

Para conocer cómo seguir el partido en directo, consulta a continuación los canales de televisión y opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Simeone no podrá contar con Koke ni con Cristian Romero, ambos en la lista de bajas del Atlético Madrid. El técnico argentino tiene previsto alinear un once con Jan Oblak bajo palos, una defensa formada por Robin Le Normand, Daniel Martínez, Marc Pubill y David Hancko, un centro del campo con Kang-In Lee, Pablo Barrios, Giuliano Simeone y Morten Hjulmand, y una delantera con Ademola Lookman y Jonathan David.

El Deportivo de A Coruña llega con una lista de bajas considerable: Zakaria Eddahchouri, Marc Casado, Pierre-Emerick Aubameyang, Noé Carrillo, Bright Ede y Yeremay Hernández son todos bajas para Antonio Hidalgo. El técnico visitante tiene previsto alinear a Leo Román en portería, con una defensa de Ximo Navarro, José Giménez, Miguel Loureiro y Giacomo Quagliata, y un centro del campo con Mario Soriano, Riki Rodríguez, Luismi Cruz y Diego Villares, acompañados en ataque por Bil Nsongo y Jonathan Asp.

Forma

El Atlético Madrid acumula en sus últimos cinco partidos un balance de cuatro victorias y un empate, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante el VfB Stuttgart en la Liga de Campeones, mientras que antes de ese partido habían ganado 1-0 al Espanyol en LaLiga. En ese tramo de cinco encuentros, los colchoneros han marcado once goles y encajado dos, lo que refleja una solidez defensiva notable y una eficacia ofensiva en crecimiento.

El Deportivo de A Coruña presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante la Real Sociedad en LaLiga, y previamente habían empatado 1-1 ante el Levante. A lo largo de esos cinco encuentros, el conjunto gallego ha anotado cinco goles y ha encajado nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de enero de 2026 en Copa del Rey, con victoria del Atlético Madrid por 0-1 en el campo del Deportivo. En los últimos cinco precedentes entre ambos clubes, el Atlético acumula cuatro victorias por un empate, con el Deportivo sin haber logrado ganar en ninguno de esos duelos.

Clasificación

En Primera División, el Atlético Madrid ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa en la pelea directa por el título liguero. El Deportivo de A Coruña se encuentra en novena posición, en la zona media de la tabla, con margen tanto para mirar hacia arriba como para no descuidar lo que ocurre por debajo.