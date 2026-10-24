¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoAtlético Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoDeportivo de A Coruna
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Atlético Madrid vs Deportivo de A Coruna: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atlético Madrid vs Deportivo de A Coruna
Atlético Madrid
Deportivo de A Coruna
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Atlético Madrid y Deportivo de A Coruna, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Primera División - Jornada 10
Riyadh Air Metropolitano
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Atlético Madrid vs Deportivo de A Coruna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Atlético Madrid vs Deportivo de A Coruña se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio y no perderte ningún detalle del partido.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El Atlético Madrid recibe al Deportivo de A Coruña en el Riyadh Air Metropolitano en un encuentro de Primera División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

Diego Simeone dirige a un equipo que llega con la moral alta tras una racha de resultados positivos en LaLiga y en la Liga de Campeones. Los rojiblancos vienen de empatar 1-1 ante el VfB Stuttgart en Alemania, un resultado que prolongó su buena dinámica europea, aunque frenó la serie de victorias consecutivas que habían acumulado en las semanas anteriores.

Antes de ese empate en Alemania, el Atlético había encadenado triunfos ante el Espanyol, el Manchester United en Champions, el Alavés y el Real Madrid, lo que los sitúa como uno de los equipos más en forma de la competición doméstica. Julian Álvarez, incorporado al club en verano, ha ido ganando protagonismo y marcó en Stuttgart para rescatar el empate.

El Deportivo de A Coruña, por su parte, llega con una situación más irregular. El equipo de Antonio Hidalgo ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con la derrota ante la Real Sociedad como resultado más reciente en LaLiga. La baja de varios jugadores importantes complica la tarea del técnico gallego.

Las bajas en el bando visitante son numerosas, lo que añade dificultad a un desplazamiento a Madrid que ya de por sí resulta exigente. El Deportivo llega con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

Para conocer cómo seguir el partido en directo, consulta a continuación los canales de televisión y opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Deportivo de A Coruna alineaciones probables

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
page.match.formation.title
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteR. Le NormandR. Le NormandD. HanckoD. HanckoK. LeeK. LeeA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosM. HjulmandM. HjulmandA. LookmanA. LookmanJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezL. RomanL. RomanX. NavarroX. NavarroJosé GiménezJosé GiménezM. LoureiroM. LoureiroG. QuagliataG. QuagliataM. SorianoM. SorianoD. VillaresD. VillaresL. CruzL. CruzL. AmatucciL. AmatucciY. HernandezY. HernandezB. NsongoB. Nsongo
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-4-2
Atlético Madrid

Once inicial

Deportivo de A Coruna

Manager

  • D. Simeone
  • A. Hidalgo

Diego Simeone no podrá contar con Koke ni con Cristian Romero, ambos en la lista de bajas del Atlético Madrid. El técnico argentino tiene previsto alinear un once con Jan Oblak bajo palos, una defensa formada por Robin Le Normand, Daniel Martínez, Marc Pubill y David Hancko, un centro del campo con Kang-In Lee, Pablo Barrios, Giuliano Simeone y Morten Hjulmand, y una delantera con Ademola Lookman y Jonathan David.

El Deportivo de A Coruña llega con una lista de bajas considerable: Zakaria Eddahchouri, Marc Casado, Pierre-Emerick Aubameyang, Noé Carrillo, Bright Ede y Yeremay Hernández son todos bajas para Antonio Hidalgo. El técnico visitante tiene previsto alinear a Leo Román en portería, con una defensa de Ximo Navarro, José Giménez, Miguel Loureiro y Giacomo Quagliata, y un centro del campo con Mario Soriano, Riki Rodríguez, Luismi Cruz y Diego Villares, acompañados en ataque por Bil Nsongo y Jonathan Asp.

Forma

ATM

ATM - Formulario

RMA
W2-1
ALA
W1-2
MUN
W2-0
ESP
W0-1
VFB
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
COR

COR - Formulario

SEV
L0-1
BET
D1-1
POR
L1-3
RSO
L3-2
LEV
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Atlético Madrid acumula en sus últimos cinco partidos un balance de cuatro victorias y un empate, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante el VfB Stuttgart en la Liga de Campeones, mientras que antes de ese partido habían ganado 1-0 al Espanyol en LaLiga. En ese tramo de cinco encuentros, los colchoneros han marcado once goles y encajado dos, lo que refleja una solidez defensiva notable y una eficacia ofensiva en crecimiento.

El Deportivo de A Coruña presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante la Real Sociedad en LaLiga, y previamente habían empatado 1-1 ante el Levante. A lo largo de esos cinco encuentros, el conjunto gallego ha anotado cinco goles y ha encajado nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateDeportivo de A Coruna
4
1
0
Copa del Rey
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
5Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de enero de 2026 en Copa del Rey, con victoria del Atlético Madrid por 0-1 en el campo del Deportivo. En los últimos cinco precedentes entre ambos clubes, el Atlético acumula cuatro victorias por un empate, con el Deportivo sin haber logrado ganar en ninguno de esos duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En Primera División, el Atlético Madrid ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa en la pelea directa por el título liguero. El Deportivo de A Coruña se encuentra en novena posición, en la zona media de la tabla, con margen tanto para mirar hacia arriba como para no descuidar lo que ocurre por debajo.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google