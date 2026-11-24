Cómo ver el Stoke City vs Millwall con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Championship - Jornada 17 25 nov 2026 - 15:00 Bet365 Stadium

El Stoke City recibe al Millwall en el Bet365 Stadium en un partido de Championship. El equipo local ocupa la segunda posición de la tabla, mientras que el visitante está en la 16.ª.

El equipo de Mark Robins atraviesa un buen momento. El Stoke ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga, incluida la victoria por 1-0 ante el Birmingham City el 21 de noviembre.

Esa racha se ha cimentado en buenos resultados tanto fuera como en casa. Las victorias a domicilio ante el Portsmouth y el Blackburn Rovers fueron por 2-1, y en esa serie también figura un triunfo en casa por 2-0 frente al Preston North End.

El Millwall de Alex Neil llega en una situación mucho menos estable. Perdió 1-0 en el campo del Queens Park Rangers el 21 de noviembre, su tercera derrota consecutiva tras caer por 3-0 ante el West Bromwich Albion y el Birmingham City.

Su único resultado positivo reciente fue una victoria por 4-1 ante el Derby County el 31 de octubre. Neil querrá recuperar cuanto antes esa eficacia ofensiva frente a un Stoke al que ha costado hacerle daño.

Eso sí, el Millwall se ha impuesto en los enfrentamientos recientes, incluida una victoria por 3-1 en el Bet365 Stadium en abril. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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