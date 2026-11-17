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Steven Gerrard ha compartido una teoría sobre por qué el Manchester United decidió nombrar a Mauricio Pochettino nuevo entrenador. La leyenda del Liverpool cree que una cualidad ajena al terreno de juego dio al argentino ventaja sobre otros candidatos de renombre para ocupar el banquillo de Old Trafford.

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El United recurre a Pochettino tras un inicio desastroso

El Manchester United destituyó a Michael Carrick la semana pasada tras un inicio de campaña desastroso. Pese a haber llevado al Manchester United al tercer puesto de la Premier League y a la clasificación para la Champions League la pasada temporada, Carrick pagó el precio de ganar solo uno de sus primeros 10 partidos de liga, además de firmar una trayectoria europea decepcionante.

La directiva de Old Trafford actuó con rapidez para encontrar a su sustituto y apostó por Pochettino, exentrenador del Tottenham y del Chelsea . Está previsto que se reúna por primera vez con su nueva plantilla esta semana.

Gerrard destaca la ventaja lingüística de Pochettino

En declaraciones a The Overlap, Gerrard, excapitán del Liverpool, sugirió que la fluidez de Pochettino en español podría ser decisiva para sacar lo mejor de jugadores importantes del vestuario.

Gerrard afirmó: «Creo que llevaba mucho tiempo en su lista, así que lo admiraban desde hace mucho. Probablemente no habían podido ficharlo por distintos motivos, por una cuestión de tiempos.

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«Sabe gestionar bien a los jugadores. A los jugadores les gusta trabajar con él. Si escuchas todas las entrevistas de cuando dejó el Tottenham, Harry Kane, Dele Alli y Kyle Walker, a todos les encantaba tenerlo como entrenador. Y, si empieza con buen pie en el Manchester United, puede resultar un nombramiento muy positivo.

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«Pero hay otra cosa que mencionar, creo, que es interesante: si te fijas en los principales jugadores del Manchester United, sé que algunos están cerca de acabar sus contratos, pero están Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Matheus Cunha y jugadores como Amad Diallo. Pochettino hablará español.

«Así que, si consigue que estos jugadores recuperen su mejor nivel, vuelvan a disfrutar y a sonreír, eso supone una parte importante de este equipo del Manchester United».

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Por qué el United eligió a Pochettino en lugar de Howe

La decisión del United también llamó la atención porque Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, estaba disponible . Gerrard cree que la capacidad de Pochettino para hablar varios idiomas pudo acabar inclinando la balanza entre ambos candidatos en la directiva.

«Creo que eso también habrá influido, porque Eddie Howe también estaba disponible y parecía que querían apostar por Pochettino», añadió Gerrard. «Te preguntas si el hecho de hablar español ha influido un poco, al fijarte en muchos de los principales jugadores del equipo y la plantilla del Manchester United.

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«Hablar español podría ayudar mucho, diría yo. Y su capacidad para hablar distintos idiomas quizá haya sido la razón por la que lo han elegido a él en vez de a Eddie.

«No sé si Eddie era un candidato firme o no, pero, visto desde fuera, creo que habría sido una estupidez no incluirlo en la lista. También soy un gran admirador de Eddie Howe, pero se puede entender por qué quizá hayan optado por Pochettino».

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El reto inmediato que espera a Pochettino en Old Trafford

Pochettino se reunirá esta semana con sus nuevos jugadores y tendrá la tarea urgente de rescatar una temporada que se ha torcido rápidamente. Con una sola victoria en 10 partidos de la Premier League y terreno por recuperar en la Champions League, apenas tiene margen de error.

Recuperar la confianza de los jugadores veteranos, varios de los cuales se acercan al final de sus contratos, será crucial para que el argentino impulse una reacción inmediata en Old Trafford.