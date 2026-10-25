Compartir Sigue a GOAL en Google

Steven Gerrard se perfila como el principal candidato a dirigir al Burnley después de que el club destituyera a Nicky Hayen tras una dura derrota por 4-1 en el campo del Lincoln City. El exentrenador del Aston Villa y del Rangers no ha dirigido a ningún equipo desde que dejó el Al-Ettifaq en enero de 2025, pero ahora podría hacerse cargo de un club situado en la zona de descenso de la Championship.

Anuncios

Gerrard, favorito para dirigir al Burnley

Gerrard se ha convertido en el favorito para sustituir a Hayen en Turf Moor. BetVictor paga a 4/1 que el técnico de 46 años asuma el cargo. El Burnley destituyó al belga el sábado tras una contundente derrota por 4-1 ante el Lincoln, solo 14 partidos después de contratarlo en verano.

Hayen logró una sola victoria en sus 12 partidos de liga al frente del equipo, lo que dejó al Burnley hundido en la zona de descenso de la Championship tras bajar de la Premier League la temporada pasada. El club vuelve ahora a buscar entrenador apenas unos meses después de su último nombramiento.

Dyche y Bellamy, entre los rivales de Gerrard por el puesto en el Burnley

Dave Challinor, Rob Edwards y Sean Dyche siguen de cerca a Gerrard en las apuestas, todos ellos con una cuota de 6/1. Entre los candidatos figuran también otros dos exjugadores muy queridos por la afición del Liverpool: el actual seleccionador de Gales, Craig Bellamy, con una cuota de 10/1, y Robbie Keane, al que se considera una opción menos probable, con una cuota de 16/1.

Ole Gunnar Solskjaer y el exentrenador del Tottenham Thomas Frank también tienen una cuota de 16/1. Gerrard ya fue relacionado con el puesto en el Burnley durante el verano, después de que Scott Parker dejara Turf Moor tras el descenso del club, pero finalmente el elegido fue Hayen.

Anuncios Anuncios

Gerrard, «muy contento» lejos de los banquillos

Gerrard, que ganó la Premiership escocesa con el Rangers en 2021 y también dirigió al Aston Villa, no entrena desde que dejó el Al-Ettifaq de la liga saudí en enero de 2025. En declaraciones al pódcast Open Goal a principios de octubre, afirmó: «Ahora mismo estoy contento, trabajo en televisión con TNT. He firmado un nuevo contrato. También hago algunas otras cosas, algunos trabajos comerciales.

»Fui abuelo hace un año. Me encanta pasar tiempo con la familia y tengo suficiente tiempo libre. Mi equilibrio entre trabajo y vida personal es fantástico. He recibido bastantes ofertas y he hablado con equipos y demás, pero ahora mismo estoy muy contento con lo que hago».

¿Puede el Burnley convencer a Gerrard para que vuelva a los banquillos?

El Burnley buscará ahora un sustituto para Hayen mientras trata de salir de la zona de descenso de la Championship. Gerrard descartó volver al Rangers el año pasado, y sus declaraciones sugieren que al Burnley podría costarle convencerlo de que deje su trabajo como comentarista en TNT Sports.