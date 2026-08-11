Steven Bergwijn puede salir muy barato de Al-Ittihad, según informa Voetbal International. El delantero de 28 años puede ser fichado «por una fracción del precio de compra».

El extremo llegó en el verano de 2024 procedente del Ajax por una cantidad de unos 21 millones de euros. Bergwijn fue muy valioso para Al-Ittihad en su primera temporada, pero ahora su salida parece una posibilidad.

Bergwijn tiene contrato hasta mediados de 2027, por lo que la próxima temporada podría salir gratis si Ittihad no lo vende.

Una posible vuelta a Europa podría no volver a poner a Bergwijn en el radar de la selección neerlandesa, según se apunta.

Bergwijn despuntó en el PSV, tras lo cual se marchó al Tottenham Hotspur. En Inglaterra no terminó de rendir como se esperaba, tras lo cual el Ajax pagó nada menos que 32 millones de euros por él.

El internacional neerlandés en 35 ocasiones fue incluso nombrado capitán del club de Ámsterdam por el entonces entrenador Maurice Steijn.