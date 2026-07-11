Steven Berghuis se hace viral por un momento muy curioso durante el Ajax - Larnaca

Steven Berghuis dio mucho que hablar. El delantero del Ajax cometió el viernes por la noche, en el amistoso contra el AEK Larnaca (1-0), una falta muy fea que sorprendió hasta al comentarista del canal del club.

Aun así, el Ajax venció 1-0 al Larnaca chipriota.

El único gol lo marcó en el 84 el suplente Abdellah Ouazzane, que disparó desde un ángulo difícil por debajo del portero y se convirtió en el héroe del partido.

Tras el partido, sin embargo, el foco estuvo más en Berghuis. El capitán se pasó de la raya en la primera parte con una entrada muy dura.

Se ve cómo Berghuis pierde el balón en el borde del área y, a continuación, realiza una entrada muy dura. «¡Ay, Berghuis! ¡Cuidado, tío!», exclama el comentarista de Ajax TV.

En X, el vídeo de la entrada ya tiene 100 000 reproducciones y los usuarios lo califican de “loco”, “vergonzoso” e “idiota”.







