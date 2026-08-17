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Bart DHanis

Traducido por

Steven Berghuis, muy molesto tras el Ajax - Heerenveen: «Yo decido por mí mismo...»

Ajax

Steven Berghuis reaccionó con evidente molestia el domingo por la noche a una pregunta en la zona mixta. Al extremo del Ajax le preguntaron por las rotaciones del entrenador Míchel, un asunto sobre el que no quiso pronunciarse. «Yo decido qué respuestas doy», zanjó Berghuis.

El Ajax salió bien desde el inicio este domingo en el duelo en casa ante el sc Heerenveen. Los de Ámsterdam ganaban 2-0 al cabo de media hora gracias a un gol en propia puerta de Bernt Klaverboer y un disparo lejano de Abdellah Ouazane.

Parecía que no pasaba nada para los de Ámsterdam, hasta que el Heerenveen volvió a meterse en el partido por medio de Jakob Trenskow. En la recta final, Maxence Rivera marcó el 2-2, por lo que el Ajax terminó cediendo puntos.

«En general, los fichajes tienen que entrenarse con vosotros 4 o 5 semanas, pero en un momento dado ya tendrán que estar listos para empezar o para jugar algo más de tiempo, ¿no?», le preguntaron a Berghuis.

«Voy a mirar un momento. El entrenador también vendrá. Esto me parece más una pregunta para el entrenador», respondió el veterano con cierto cinismo. «Ya, pero ¿tú cómo lo ves?», le replicaron a continuación.

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Otro periodista pregunta entonces cuánto tiempo suele tardar, según la experiencia de Berghuis, en encajar todo al comienzo de una nueva temporada, a lo que Berghuis respondió entre risas: «Pensabas: voy a enfocarlo de otra manera. ¿Te han formado bien?»

«Se ha fichado mucho, ¿cuándo vamos a ver a esos chicos? Tú ya has vivido procesos así más veces. No se lo pregunto a un chaval de dieciocho años», insistió de nuevo el periodista.

Berghuis dejó claro después que ya había terminado con la conversación: «Sí, y yo decido qué respuestas doy. Como chico de 34 años», concluyó.


@cesarnacopa

Após o empate do Ajax em 2 a 2 com o Heerenveen, Steven Berghuis viveu um momento de tensão na zona mista. Questionado insistentemente sobre os reforços e o momento da equipe, o jogador rebateu após o jornalista mencionar sua experiência: “Eu decido que resposta dou, como um jovem de 34 anos”. 🇳🇱 Mais detalhes de Ajax x Heerenveen no meu YouTube em português. #Ajax #Berghuis #Eredivisie #FutebolHolandês

♬ som original - cesarnacopa


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