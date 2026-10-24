Los aficionados al fútbol de todo el mundo esperan con impaciencia el próximo Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. En una entrevista exclusiva con 365Scores, Steve McManaman, exjugador del Real Madrid y del Liverpool y reconocido comentarista de fútbol, compartió sus pronósticos para el esperado encuentro.

En declaraciones a 365Scores sobre el próximo Clásico, McManaman afirmó: «Espero un partido muy disputado, porque ambos equipos tienen calidad para ganar los grandes encuentros».

Sobre cómo podría desarrollarse el duelo, añadió: «Es difícil pronosticar con seguridad quién ganará, pero los pequeños detalles serán decisivos, especialmente aprovechar las ocasiones que se presenten y gestionar la presión en los momentos clave del partido».

Preguntado por las posibles consecuencias de que el brasileño Vinícius Júnior no estuviera en el once del Real Madrid, McManaman explicó: «La ausencia de Vinícius sería un duro golpe, porque es un jugador capaz de cambiar el curso de un partido con su excepcional velocidad y su habilidad en el uno contra uno».

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Sobre la capacidad de Kylian Mbappé para compensar la ausencia del brasileño, continuó: «Mbappé tiene grandes cualidades, por supuesto, pero son jugadores completamente diferentes y no se puede sustituir todo lo que aporta Vinícius simplemente poniendo a otro jugador en su lugar».

Y añadió: «José Mourinho tendrá que encontrar la solución táctica adecuada para mantener la amenaza ofensiva del Real Madrid en el partido».

Mbappé, por delante de Yamal para el Balón de Oro

A solo un día de la ceremonia del Balón de Oro, McManaman tuvo que elegir entre Kylian Mbappé y la joven estrella del Barcelona Lamine Yamal. Su elección fue clara: «Elegiría a Kylian Mbappé. Es un jugador capaz de marcar la diferencia y anotar goles en los partidos más importantes, y tiene la experiencia necesaria para soportar la presión».

Concluyó elogiando al joven talento del Barcelona: «Lamine Yamal es un jugador de enorme talento y ha ofrecido actuaciones sobresalientes pese a su juventud. Pero si tuviera que elegir entre los dos ahora mismo, le daría mi voto a Mbappé».

McManaman pronostica el resultado del Clásico

Preguntado por el resultado del partido más importante del fútbol español, McManaman ofreció su pronóstico con cautela.

«Espero que el Real Madrid gane 3-1, pero ya veremos qué pasa, porque este partido siempre es imprevisible», dijo.