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Steve McManaman asegura que siente lástima por Viktor Gyokeres y Kai Havertz debido al planteamiento táctico conservador del Arsenal de Mikel Arteta. El exinternacional inglés cree que los dos delanteros suelen recibir críticas injustas cuando el equipo prioriza la solidez defensiva frente a un fútbol ofensivo fluido.

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El Arsenal suma otra victoria europea

El Arsenal prolongó su racha invicta en la Champions League con una victoria por 2-1 ante el Slavia Praga. Los goles de Noni Madueke y Viktor Gyokeres en la primera parte bastaron para sumar los tres puntos, pese al tanto tardío de Wiktor Nowak.

Arteta introdujo seis cambios respecto al equipo que derrotó al Liverpool el domingo. Gyokeres ocupó la posición de delantero centro en lugar de Havertz y firmó una actuación destacada, con un gol y una asistencia en los primeros 45 minutos.

McManaman se compadece de los delanteros del Arsenal

Pese a la victoria, McManaman cree que jugar como delantero en el sistema actual de Arteta es tremendamente difícil. El exextremo del Liverpool admitió que a menudo siente lástima por Gyokeres y Havertz debido al planteamiento pragmático del equipo.

«A veces me dan pena los delanteros del Arsenal porque no es un equipo que entretenga, no es como el Barcelona», explicó McManaman, según cita Metro. «Defienden muy atrás, defienden todos juntos y tienen que recorrer mucho campo para llegar al otro extremo y marcar goles.

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«Nunca van a ser ese equipo vistoso, atractivo y de juego fluido que marca un gol tras otro, y a veces Gyokeres y Havertz cargan con la culpa por ello. Normalmente hablamos de los centrocampistas y los defensas».

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Gyokeres destaca en una titularidad poco habitual con el Arsenal

Gyokeres ha tenido un inicio de temporada difícil, pero aprovechó su oportunidad en el Fortuna Arena. Asistió a Madueke en el gol inicial, en el minuto nueve, antes de marcar él mismo con un magnífico disparo que golpeó el poste justo antes del descanso.

McManaman elogió la aportación del internacional sueco en la primera parte, pero señaló sus dificultades tras el descanso. Cree que Gyokeres necesita que el equipo se mantenga compacto para rendir al máximo.

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«En la segunda parte, cuando el equipo quedó muy estirado y sus compañeros estaban muy separados, él se quedó arriba solo y parecía que lo dejaban bastante aislado», observó. «Creo que cuando el Arsenal juega más como un bloque, atacando y defendiendo junto, él rinde mejor».

A preparar el partido contra el Hull

El Arsenal intentará mantener su buen momento en la competición nacional cuando reciba al Hull City el sábado. El equipo de Arteta buscará sumar otros tres puntos en su lucha por el título de la Premier League.