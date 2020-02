Sterling y su guiño al Real Madrid: "Estoy bien el City pero es un club fantástico"

El extremo del Manchester City analiza el duelo ante los merengues del próximo miércoles en la UEFA Champions League.

Raheem Sterling es una de las grandes estrellas del que promete ser un quebradero de cabeza para el en la UEFA y el jugador ha sorprendido lanzando guiños a los blancos de cara al futuro.

"Es una de esas cosas… Ahora estoy en el City y estoy muy feliz, pero también digo que el Madrid es un club fantástico. Cuando ves la camiseta blanca ya sabes exactamente lo que representa el club, es enorme. Aunque tengo que decir que tengo un gran contrato con el City (hasta 2023) y tengo que respetarlo. Pero es un club fantástico.. Es algo que puedes ver todo el rato, pero soy jugador del City y estoy disfrutando de momento, incluso aunque las cosas no hayan ido como planeamos en la Premier. Tenemos una oportunidad grandísima en la Champions, aunque sigo diciendo que el Madrid es un club fantástico, en un país con un tiempo increíble. Pero repito: estoy muy feliz en el City", comentó a As.

El duelo en la Champions: "Va a a ser un partido difícil, independientemente de que estén en buen o mal momento. Sólo por el ambiente, el histórico Bernabéu… Y especialmente ahora que lo están haciendo muy bien. Pero también tengo total confianza en nuestro equipo. Y, si tenemos el día, creo que podemos ganar. Es probablemente una de las pruebas más importantes de nuestras carreras. Creo que es un gran año para nosotros en la Champions porque la Premier no ha salido según lo planeado. Esta es nuestra oportunidad de salir y mostrar de qué estamos hechos. Hoy en día no hay muchos equipos que puedan pararnos".

No cree en la flor de Zidane: "Creo que ganar la Champions muchas veces, especialmente seguidas, es muy difícil. ¿Flor? No creo que sea suerte, sino, definitivamente, fórmula. Algunas personas tienen esa mentalidad ganadora y él gana como sea. Diría que es algo que probablemente ha desarrollado en su gran carrera como jugador y ahora como técnico, por lo que mantiene este toque ganador. No creo que cuando ganas sea suerte, sino una mentalidad ganadora".

Sus problemas con Ramos en un - : "Era un partido y ambos intentábamos ganar para nuestros países. Él sabe que me pisó, pero es uno de esos que… No pensó que fuera falta y yo sí, cosas que pasan a veces. No se perdió el amor. Es un jugador al que admiro por todo lo que hace. Es un verdadero modelo a seguir y un icono, alguien a quien escuchas cuando habla. Al final del partido todo estaba bien, con cariño".