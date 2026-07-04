Stengs, tras su regreso, se convierte en protagonista en el primer partido amistoso del Feyenoord

El Feyenoord comenzó la pretemporada con un contundente 0-6 ante el FC Dordrecht. Calvin Stengs, de vuelta tras su cesión al Niza, marcó y asistió. También marcaron Luciano Valente, Gaoussou Diarra, Tom van den Elshout y Gonçalo Borges (dos veces).

El fichaje estival Charles Vanhoutte debutó junto a Oussama Targhalline y Luciano Valente en el centro del campo.

El partido comenzó con un breve tanteo, pero pronto el Feyenoord impuso su juego combinativo. Stengs avisó con un disparo lejano y poco después llegó el 0-1.

Tras una ocasión de Casper Tengstedt, llegó el 0-1 en el 22'. Targhalline inició la jugada tras una combinación con Givairo Read y Stengs remató con fuerza el pase atrás: 0-1. Cinco minutos después, Stengs asistió a Valente, que definió con calma el 0-2.

El Dordrecht apenas inquietó, y tras una falta sobre Deijl dentro del área, Borges transformó el penalti para el 0-3 y repitió un minuto después. Tras una recuperación de Targhalline, Tengstedt asistió al delantero, que marcó su segundo gol y dejó el 0-4 al descanso.

Tras el descanso ambos equipos saltaron con once nuevos jugadores. El Feyenoord bajó ligeramente el ritmo, aunque siguió generando peligro. Liam Bossin brilló con una gran parada a un potente tiro libre del Dordrecht.

Diarra avisó al inicio del segundo tiempo con un disparo que detuvo el portero. Poco después, Zechiël lanzó un pase largo y Sliti centró; el rechace quedó suelto y Van den Elshout marcó el 0-5 en el 65’.

En el último cuarto de hora el ritmo bajó, pero el Feyenoord siguió creando peligro. Un tiro libre de Sem Steijn no fue despejado por la defensa y Diarra aprovechó el rebote para marcar el 0-6. En los minutos finales, Jordan Lotomba rozó el séptimo con un potente disparo bloqueado, mientras Steijn también lo intentó pero se topó con un defensa.

Alineación del Feyenoord en la primera parte: Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Deijl, Vanhoutte, Targhalline, Valente, Stengs, Tengstedt, Borges.

Alineación del Feyenoord en la segunda parte: Bossin; Lotomba, Plug, Kasanwirjo, Wessels; Zechiël, Steijn, Hadidi; Van den Elshout, Diarra, Sliti.



