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El entrenador del Hertha Berlín, Stefan Leitl, ha prometido luchar para retener al central Linus Gechter, de 22 años, ante el creciente interés del Borussia Dortmund. Aunque el líder de la 2. Bundesliga amplió su ventaja en lo alto de la tabla con una contundente victoria por 4-0 ante el Energie Cottbus el domingo, las especulaciones sobre el contrato del defensa, que está a punto de expirar, dominaron las conversaciones tras el partido.

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Su situación contractual aviva las especulaciones sobre el mercado de invierno

Leitl se apresuró a descartar la salida de Gechter después de que kicker informara de que el Dortmund sigue de cerca al jugador nacido en Berlín . Con su contrato a punto de expirar el próximo verano y sin una renovación inminente, el Hertha afronta su última oportunidad de obtener dinero por el defensa, móvil y hábil con el balón. Los rumores surgieron justo después de que Gechter ayudara al equipo a mantener su portería a cero por cuarta vez esta temporada en la segunda categoría, en Lusacia.

Leitl descarta su salida

El futuro de Gechter ya se había debatido en verano, cuando Leitl declaró en agosto que «no estaba en venta», poco después de que el Hertha permitiera a Marten Winkler fichar por el RSC Anderlecht. Preguntado por las nuevas informaciones en la rueda de prensa posterior al triunfo en Cottbus, el entrenador insistió en que no había habido contactos con el Dortmund y afirmó que «lucharía» para retener al joven si la directiva del club se planteara venderlo.

Leitl se negó a contemplar la pérdida de un titular importante: «Es un rumor. ¿Por qué íbamos a dejar marchar a este jugador? No hay ningún escenario en el que dejarlo marchar suponga para vosotros una situación en la que todos salgan ganando».

Gechter, centrado en la lucha por el título

El gran momento del Hertha en la 2. Bundesliga ha aumentado la atención sobre sus defensas más destacados. Su victoria a domicilio y la derrota del FC Núremberg por 2-1 ante el Eintracht Braunschweig le han permitido abrir una ventaja de 10 puntos en lo alto de la tabla. Como era de esperar, Gechter fue preguntado por el interés del gigante de la máxima categoría al hablar después en la zona mixta.

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El jugador de 22 años reconoció que el interés le resulta atractivo, pero subrayó su compromiso con el club de su ciudad natal. «Es un enorme honor que un club tan grande esté interesado. Pero estoy aquí. Lo estoy disfrutando: soy berlinés y estamos primeros en la tabla. Tenemos 10 puntos de ventaja y eso solo te da ganas de más. Vivo el momento», declaró a Sky.

La visita del KSC pone a prueba al líder destacado

El Hertha volverá al Olympiastadion el próximo sábado para recibir al KSC, con el objetivo de mantener su sólido dominio en la lucha por el ascenso desde la segunda categoría. Mantener centrado a Gechter será fundamental para que el equipo de Leitl convierta su ventaja de 10 puntos en un regreso a la máxima categoría. Mientras tanto, la directiva deberá iniciar pronto las conversaciones para renovarlo o prepararse para recibir ofertas formales del Dortmund y otros pretendientes en invierno.