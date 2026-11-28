Cómo ver el St.Truiden vs Genk con una VPN

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Previa del partido

First Division A - Jornada 13 29 nov 2026 - 07:30 Daio Wasabi Stayen Stadium

El St.Truiden recibe al Genk en la Primera División A, en el estadio Daio Wasabi Stayen de Sint-Truiden. El equipo local tratará de aprovechar el impulso de un buen resultado europeo entre semana.

El equipo de Jonas De Roeck visitó al Hajduk Split en la Conference League el 26 de noviembre y ganó 2-0. Antes había empatado 2-2 con el Sporting Charleroi en liga el 21 de noviembre y vencido 4-1 al Zulte Waregem el 8 de noviembre.

El conjunto local ocupa la duodécima posición, por lo que su afición querrá ver cómo ese impulso europeo se traslada a la competición nacional.

El Genk de Timmy Simons llega en sexta posición. El 21 de noviembre ganó 3-0 al RAAL La Louviere y puso fin a una racha de dos derrotas ligueras consecutivas ante el Union St.Gilloise y el KV Mechelen, ambas por 1-0.

Al equipo de Simons le ha costado marcar en las últimas semanas: solo ha anotado en dos de sus últimos cuatro partidos de liga.

Además, el Genk ha ganado los cuatro últimos enfrentamientos entre ambos equipos, lo que supone un aliciente añadido para los locales. Así puedes seguir el partido.

Por el momento no hay información oficial sobre la emisión del St.Truiden vs Genk. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.

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