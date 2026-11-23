Cómo ver el St. Louis City contra Los Angeles FC con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 23 nov 2026 - 20:00 Energizer Park

El St. Louis City recibe al Los Angeles FC en el Energizer Park en un partido de la MLS entre dos equipos de la Conferencia Oeste.

El equipo local llega con una trayectoria irregular. El conjunto de Yoann Damet ganó 0-1 a domicilio al Houston Dynamo el 8 de noviembre, pero venía de encadenar tres derrotas en la MLS.

Antes de ganar en Houston, el St. Louis perdió ante el San Diego, el Portland y el Real Salt Lake. También superó al Columbus Crew en la US Open Cup tras un empate sin goles.

El LAFC también llega con dudas. El equipo de Xavi Tamarit perdió 2-1 ante el Seattle Sounders en su último partido, después de caer 3-1 frente al Minnesota United.

Eso sí, el conjunto visitante ha demostrado que puede marcar. Empató 2-2 con el LA Galaxy y venció 3-1 al Austin FC en octubre.

Los antecedentes también ofrecen al St. Louis un punto de apoyo. Ganó 2-1 al LAFC en casa en mayo, la única victoria de cualquiera de los dos equipos en una serie que, por lo demás, ha favorecido a los californianos.

Así puedes seguir el partido, con la información más reciente sobre su retransmisión.

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