SSC Napoli contra Roma: La pizarra táctica. Balerdi y McTominay intercambian golpes en un caótico empate con seis goles

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Una lección magistral de estabilidad en el bloque medio se vio contrarrestada por la caótica verticalidad de la segunda parte, en un emocionante empate 3-3 entre el SSC Napoli y la Roma. Mientras Massimiliano Allegri se centró en las llegadas de los centrocampistas desde segunda línea, el banquillo de Gian Piero Gasperini resultó decisivo para rescatar un punto.

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Massimiliano Allegri afrontó este partido con un objetivo claro: devolver el equilibrio defensivo a un Napoli que había carecido de él en las primeras semanas. Su plan táctico se basaba en un bloque medio disciplinado, concebido para dificultar el juego de posesión de la Roma y aprovechar los espacios entre el centro y las bandas con las llegadas desde atrás de sus tres dinámicos centrocampistas. La idea era obligar a la Roma a jugar por fuera y castigarla después en las transiciones gracias a la velocidad de Hoejlund y la calidad técnica de De Bruyne.

La Roma de Gian Piero Gasperini, por el contrario, llegó al Stadio Diego Armando Maradona con la intención de dominar el balón y ensanchar el campo. Con más del 60 % de posesión, buscaba generar superioridades en los carriles centrales y utilizar a sus carrileros para obligar a los laterales del Napoli a replegarse. Sin embargo, la primera parte dejó patente su dificultad para convertir sus 24 disparos totales en ocasiones de calidad: la compacta defensa del Napoli la forzó a probar suerte desde lejos con lanzamientos de escasas probabilidades de acabar en gol.

El planteamiento táctico del SSC Napoli

Allegri dispuso un 4-3-3 flexible que se transformaba en un 4-5-1 en fase defensiva. La presencia de Scott McTominay y Frank Zambo Anguissa junto a Kevin De Bruyne combinaba poderío físico y visión creativa. El Napoli activaba la presión cuando el balón llegaba a los centrocampistas centrales de la Roma: entonces cerraba filas de inmediato para cortar las líneas de pase. Así quedó patente en el minuto 28, cuando Anguissa aprovechó un descuido en la cobertura del centro para abrir el marcador.

En la salida de balón, el Napoli evitó los pases cortos arriesgados desde atrás y buscó a menudo balones verticales directos hacia Hoejlund para superar la primera línea de presión de la Roma. El papel de McTominay fue especialmente elaborado: actuó como un delantero que aparecía por sorpresa en el área para aprovechar el espacio que generaban los extremos al fijar a los centrales de la Roma. Ese matiz táctico se tradujo en dos goles del escocés, que una y otra vez se encontró sin marcaje en el área. En defensa, el Napoli se mantuvo cerrado por dentro. Permitió que la Roma tuviera el balón en las bandas, pero mantuvo congestionada la zona central y dificultó que los visitantes generasen ocasiones claras hasta los compases finales.

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El planteamiento táctico de la Roma

Gasperini optó por su característico 3-4-2-1, una formación pensada para crear superioridades numéricas por todo el campo. La Roma elaboró sus jugadas con paciencia, con la participación de los tres centrales y de Marten de Roon, que retrasaba su posición para actuar como pivote. Los carrileros aportaban amplitud y su posición adelantada obligaba a Politano y Lang a replegarse, hasta el punto de que el 4-3-3 del Napoli se convertía por momentos en un 6-3-1. Ese dominio territorial produjo 11 saques de esquina y 24 disparos, pero a la Roma le faltó acierto para superar pronto la resistencia del equipo de Allegri.

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La Roma presionó con intensidad y muy arriba, con la intención de recuperar el balón a los pocos segundos de perderlo. Sin embargo, su línea defensiva adelantada la dejó expuesta a las rápidas transiciones del Napoli. Soulé y Malen se movían en los espacios entre el centro del campo y la defensa del Napoli, desde donde buscaban girarse y encarar a la línea de cuatro. Aunque durante una hora les costó encontrar la forma de penetrar, la insistencia en recuperar y volver a mover el balón terminó desgastando a la zaga del Napoli. Su estructura defensiva dependía en gran medida de la velocidad de N'Dicka y Hermoso para corregir, pero las llegadas de McTominay al área en el momento oportuno los sorprendieron con frecuencia.

El duelo táctico

La principal batalla táctica se libró en los espacios entre el centro y las bandas y en la vigilancia de las carreras verticales de McTominay. Durante buena parte del partido, Allegri pareció imponerse en ese duelo. Al permitir que la Roma tuviera una posesión estéril (61 %), el Napoli conservó energías y golpeó al contraataque con precisión quirúrgica. El desajuste se produjo cuando el doble pivote de la Roma no siguió los movimientos de McTominay desde posiciones retrasadas, lo que propició sus goles en los minutos 48 y 83. La decisión de Allegri de priorizar la acumulación de jugadores por dentro sobre la conservación del balón parecía haber asegurado los puntos.

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Sin embargo, Gasperini acabó imponiéndose en la batalla de la resistencia. A base de mantener un alto volumen de centros (35 frente a los 16 del Napoli) y una presión constante, la Roma terminó doblegando físicamente a los defensas del Napoli. La victoria táctica de Gasperini estuvo en su negativa a renunciar a sus principios ofensivos, incluso cuando perdía 2-0. El volumen de producción ofensiva de la Roma, con 2,64 goles esperados (xG), indicaba que su dominio táctico era real, aunque al principio le faltara acierto en la definición.

Los ajustes durante el partido

El partido cambió con el triple cambio de Gasperini en el minuto 58. La entrada de Leonardo Balerdi, Santiago Castro y Nahuel Molina aportó energía renovada y un perfil más agresivo a la Roma. La incorporación de Balerdi fue una jugada maestra desde el punto de vista táctico. Aunque es principalmente defensa, se incorporó al ataque en las jugadas a balón parado y en las acciones más caóticas, y aprovechó el cansancio del Napoli para marcar dos goles en los últimos 15 minutos. Ese giro hacia un juego más directo, fruto de la urgencia, desorganizó el bloque medio del Napoli.

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Allegri intentó contrarrestarlo con la entrada de Stanislav Lobotka y Leonardo Spinazzola para recuperar el control del ritmo y aportar piernas frescas en las bandas. Sin embargo, fueron cambios reactivos, no preventivos. La adopción de una postura más defensiva dio pie a que la Roma aumentara la presión, hasta que Balerdi marcó el empate en el minuto 89. El cambio de dinámica se debió a la incapacidad del Napoli para mantener la intensidad de su presión, como demostraron el dominio aéreo de la Roma en los últimos minutos y su éxito en la disputa de los segundos balones. La disposición de Gasperini a asumir riesgos con sus cambios defensivos terminó por rescatar el empate.

Conclusión

En última instancia, el resultado se decidió en el choque entre el contraataque estructurado de Allegri y el incesante caudal ofensivo de Gasperini. Aunque el Napoli ejecutó a la perfección su plan táctico de utilizar a McTominay como amenaza goleadora, no tuvo en cuenta el desgaste físico que supone defender durante 90 minutos ante un equipo con el dominio territorial de la Roma. Los jugadores que Gasperini sacó del banquillo, en particular la inesperada amenaza goleadora de Balerdi, pusieron de manifiesto la fragilidad del Napoli en el tramo final. En un partido decidido por pequeños detalles, la insistencia de la Roma y su flexibilidad táctica en el último tercio bastaron para neutralizar la eficacia del Napoli en las transiciones.