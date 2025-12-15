Sporting Gijón vs. Valencia, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sporting Gijón recibirá a Valenciael martes en el Estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro Quini en un partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Sporting Gijón, de la segunda división del fútbol español, cuenta con una fuerte forma en casa, mientras que Valencia busca avanzar a pesar de resultados inconsistentes fuera de casa.

Cómo ver Sporting Gijón vs Valencia, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga 4 y LaLiga TV M4, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica no hay señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver juegos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Sporting Gijón vs Valencia

El partido se disputa este martes 16 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro Quini.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Novedades del equipo Sporting Gijón

El Gijón ha sido reforzado con el regreso del defensa central Lucas Perrin y el centrocampista Justin Smith, con ambos jugadores disponibles nuevamente tras cumplir sus respectivas suspensiones.

Novedades del equipo Valencia

Baptiste Santamaría no participará, ya que su expulsión en la ronda anterior lo descarta cuando de otro modo habría estado presionando para un puesto como titular.

