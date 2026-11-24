Sporting CP - Manchester United: datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Dos nuevas etapas se cruzan bajo los focos de Lisboa

El Manchester United viaja a Lisboa para enfrentarse al Sporting CP en la Champions League, en el estadio Jose Alvalade.

Getty Images

El Sporting llega en un gran momento. El equipo de Paulo Fonseca ha ganado sus últimos cinco partidos y el sábado derrotó 4-0 al Uniao Serra en la Copa de Portugal.

A principios de este mes también ganó 1-0 a domicilio al Shakhtar Donetsk, un resultado que ayuda a explicar su posición en la mitad superior de la tabla de la Champions League.

El United llega tras una tarde dolorosa. El primer partido de Mauricio Pochettino al frente del equipo terminó con una derrota por 4-0 en el campo del Liverpool, donde Leny Yoro fue expulsado antes de cumplirse los diez minutos.

Getty Images

El viaje a Portugal le ofrece una rápida oportunidad de reaccionar. El United ganó 3-2 a la Roma en esta competición a principios de mes, pero ha encajado 15 goles en sus últimos cinco partidos.

Pochettino debe estabilizar ahora a un equipo que ocupa el 17.º puesto en la clasificación de la Champions League y está inmerso en la lucha por evitar el descenso en la Premier League. Aquí tienes toda la información para seguir el partido.

Noticias de los equipos y plantillas

Estado de forma

Historial de enfrentamientos

Clasificación