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Javier Giraldo, subdirector del diario catalán «Sport», criticó la forma en que el portugués José Mourinho gestionó el partido del Real Madrid ante el Alavés, que el conjunto merengue perdió por 2-1 en el Santiago Bernabéu el sábado por la noche, en la 14.ª jornada de LaLiga.

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Giraldo consideró que «el recurso de Mourinho de acumular delanteros cuando las cosas se complican es una estrategia anticuada, impropia de un entrenador de su talla o de un equipo que aspira a ganarlo todo».

El periodista señaló que el técnico portugués decidió dar entrada a más delanteros desde el banquillo en lugar de ofrecer soluciones tácticas más variadas.

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El periodista cree que esta estrategia es comprensible en determinados momentos, pero que no basta en un entrenador de la talla de Mourinho, de quien se espera que sepa leer los puntos débiles del rival y aprovecharlos.

Giraldo se detuvo en lo que describió como el «caso Vinícius» y consideró que el partido ante el Alavés dejó daños colaterales dentro del Real Madrid, además de la pérdida de los tres puntos con los que contaba el equipo, ya que «ha quedado claro que la afición del club se ha cansado del comportamiento del jugador brasileño».

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Y añadió: «La afición ya percibe que a Vinícius le interesan más las apariencias, los gestos hacia la grada y las cuestiones secundarias que lo verdaderamente importante en el campo... Si fuera candidato en unas elecciones, su caída de popularidad sería de las que hacen saltar todas las alarmas».

Giraldo consideró que la grada del Santiago Bernabéu le hizo llegar su mensaje al jugador sin rodeos ni complicaciones, y señaló que el enfado de la afición se hizo evidente cuando Mourinho retiró a Arda Güler y dio entrada a Espí, puesto que la grada pedía que el sustituido fuera Vinícius y no la estrella turca.

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Sobre los intentos del Real Madrid por remontar, el periodista indicó que el talento de Kylian Mbappé, lo que calificó de milagros de Espí y los regates de Diomande no bastaron para cambiar el resultado, y que tampoco el balón parado logró rescatar al equipo.

La expulsión de Bellingham

Giraldo abordó también la polémica arbitral y explicó que al Real Madrid no se le concedió un penalti después de que el VAR interviniera para llamar al árbitro a revisar su decisión, algo que el periodista consideró incorrecto, antes de recordar que Jude Bellingham vio la segunda amarilla y fue expulsado.

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El subdirector de «Sport» cree que este episodio alimentará el sentimiento que desde hace tiempo impera en un sector de la afición madridista, según el cual las victorias se atribuyen a Mourinho y a sus hombres, mientras que de las derrotas se responsabiliza a los árbitros.

Giraldo calificó este argumento de «infantil y que cae por su propio peso», aunque, en su opinión, ha calado en una parte de la afición blanca, e invitó a los madridistas a «hacer un poco de autocrítica».

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Con la derrota ante el Alavés, el conjunto merengue se queda con 33 puntos en la tercera posición de la clasificación de LaLiga, a 3 puntos del líder, el Barcelona, que se medirá hoy domingo al Deportivo de La Coruña en esta misma jornada, mientras que el Atlético de Madrid es segundo con 34 puntos.