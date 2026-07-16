Speed le envía un mensaje a Yamal: ¡Salva a los seguidores de Ronaldo de Messi!

El creador de contenidos estadounidense Speed pidió a Lamine Yamal que guíe a «La Roja» a la victoria sobre Argentina en la final del Mundial 2026 y evite otro título de Messi.

En un directo de YouTube dijo: «Lamine Yamal, ¡concéntrate! Derrota a Argentina en la final».

El youtuber, seguidor de Cristiano Ronaldo, añadió: «Sálvame, sálvame a los fans de Ronaldo. No soportaría ver a Messi ganar otro Mundial; no sabría qué decir como seguidor de Ronaldo».

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Sus palabras llegan horas antes de la final España-Argentina, un duelo que promete ser histórico.

Argentina llegó a la final tras ganar 2-1 a Inglaterra, y España eliminó a Francia 2-0.

Lamine Yamal quiere dar a España su segundo título mundial, mientras que Messi aspira a revalidar el logrado en la edición anterior y ampliar su palmarés.