Lleva gafas de sol, pero se las quita en cuanto baja del coche. Carga con un maletín que a primera vista parece el de un médico que se dispone a hacer una visita a domicilio, antes de que quede claro que su dueño no es un médico, sino uno de los entrenadores más polémicos y sorprendentes del fútbol italiano: Luciano Spalletti.

En una extensa entrevista con el diario "Tuttosport", Spalletti transitó por numerosos temas, pero no lo hacía al azar, sino que iba abriendo una puerta tras otra sobre todo lo que le preocupa: desde la Juventus y su historia, hasta su relación con los jugadores, pasando por su larga experiencia como entrenador, y llegando a Dusan Vlahovic y Kenan Yildiz.

Spalletti, a quien nunca le gustó entrenar por el simple hecho de entrenar, se ha pasado toda su carrera buscando la ecuación más difícil: lograr resultados ofreciendo al mismo tiempo un fútbol atractivo. Y quizá por eso sigue siendo capaz de sorprender a quienes le rodean, tanto dentro como fuera del campo.

Spalletti comenzó su conversación con "Tuttosport" de una manera que refleja perfectamente su personalidad, cuando le preguntaron por los papeles que llevaba consigo. Dijo: "Son notas. Yo no improviso nada, nunca. Lo preparo todo, de lo contrario la gente dirá las mismas tonterías de siempre. Y quiero que te fijes en una cosa: nadie me escribe nada. Me ha llevado tres días estar aquí preparado para esta entrevista. Y creo que esto es una forma de respeto hacia quienes quieren conocerme mejor. Y ahora podemos empezar".

La Juventus no es solo un club: estás entrenando una mentalidad y una historia

Spalletti ya había dirigido a clubes del calibre de la Roma, el Inter y el Nápoles, y también asumió las riendas de la selección italiana, pero considera que la experiencia en la Juventus es distinta a todo lo anterior. Dijo: "En la Roma entrenaba a una afición. En el Nápoles entrenaba a una ciudad entera. En el Inter entrenaba a un legado centenario. Y en la selección entrenaba a todo un pueblo. En cambio, en la Juventus entrenas una mentalidad. Es la historia del fútbol".

Y aclaró: "Esta es la forma de ser de la Juventus. No es solo una ola de emociones, sino una mezcla de alegría, orgullo y responsabilidad, sentimientos que no me abandonan nunca. Hay una mezcla única de tristeza profunda y felicidad desbordante. Y no debes vivir solo por el fútbol, sino por la Juventus. Competimos a nuestro propio nivel, no al nivel de los demás. Nuestro club es sinónimo de excelencia futbolística, y por eso goza de atención a nivel mundial".

Y sobre cómo se siente al ser entrenador de la Juventus, dijo: "Es algo grande, grande de verdad. Hacer lo que amas es libertad, y ser feliz con lo que haces es amor. Hay responsabilidades enormes, por supuesto, y será difícil para nosotros, pero es una tarea que me alegra desempeñar. Aquí me siento feliz y libre".









¿Por qué aceptó Spalletti el contrato de la Juventus?

La decisión de Spalletti de renovar su contrato con la Juventus no estuvo ligada a un único factor, sino a un conjunto de convicciones personales y profesionales. Dijo: "En primer lugar, fue mi fe en el equipo. Luego mi fe en mí mismo, y por último la historia del club. La experiencia te enseña a aceptar todo lo que sucede y a lidiar con ello, sin que eso afecte de forma significativa a tu felicidad diaria por desempeñar este maravilloso trabajo".

Y añadió: "Hay belleza en ello. No dudé ni tuve recelos. Necesité algo de tiempo para ponerme a prueba en este mundo, y luego se me presentó la oportunidad de renovar y empezar a sentar las bases del trabajo venidero. Veremos si podemos lograr lo que todos esperan".

Y sobre la etapa actual que vive la Juventus, Spalletti reconoció que el club atraviesa una fase de cambio y reconstrucción, y dijo: "Sí, el cambio está en marcha. La nueva dirección habla de ello, pero la propiedad sigue siendo la misma, y eso es bueno. Ahora necesitamos tiempo y madurez, y necesitamos dar algunos pasos al estilo de la dirección anterior".

Y continuó: "El inicio no fue afortunado. Hay una derrota ante el Sassuolo que todavía nos duele, pero vamos por el buen camino. Veo que las cosas marchan bien para recuperar el nivel, el ritmo y el rendimiento colectivo que ofrecimos durante un largo periodo el año pasado".

Gianluca Vialli: el hombre que inspiró a Spalletti

Cuando le preguntaron por la figura que más le ha inspirado en la historia de la Juventus, Spalletti no dudó en elegir a Gianluca Vialli, y dijo: "Sin duda Gianluca Vialli. Como jugador, me derribaba en los duelos, y luego me daba la mano y sonreía. Así vivía él el fútbol. Aportaba fuerza, sonrisa y respeto al campo. Te derribaba como un luchador, y luego te levantaba como un hermano. Entendías enseguida quién era de verdad".

En cuanto a cuando le pidieron que eligiera al entrenador más destacado que asocia en su mente con la historia de la Juventus, respondió con rapidez: "Es muy fácil: Lippi y Trapattoni", y luego evocó los nombres de la generación histórica de la Juventus diciendo: "Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini y Boniek", y cuando le preguntaron si se sabía esos nombres de memoria, respondió: "Los repetía mucho incluso cuando era pequeño".

Y sobre la persona que más le convenció para afrontar el reto de la Juventus, Spalletti dijo: "Mi familia es mi apoyo en cada paso. Y como nunca he trabajado con un agente, mi único vínculo con esas personas fue a través de mi familia".









"Siempre me he criticado a mí mismo": Spalletti responde a sus detractores

El nombre de Spalletti ha estado ligado a lo largo de su carrera a un relato que dice que es un entrenador genial dentro del campo, pero que a veces se pierde fuera de él. Sin embargo, no considera que estas críticas representen una crisis para él. Dijo: "Quienes me criticaron en el pasado perdieron su tiempo y su esfuerzo. Siempre me he criticado a mí mismo. Soy muy bueno en no inventar excusas ni justificaciones. Cuando me enfrento a un exceso de crítica o de elogio, solo tomo de ellos la parte que me ayuda a mejorar".

Y sobre la manera en que ha lidiado con el desprecio y las críticas a lo largo de su carrera, dijo: "Todos necesitamos desarrollar nuestra capacidad para lidiar con el desprecio. He aprendido a manejarlo, pues la gente me ha escrito todo tipo de cosas. Me golpeé la cabeza contra mi escritorio y presenté una demanda contra una empresa de pollos".

Después recordó una anécdota divertida de su familia, diciendo: "En mi familia, todos somos geniales. Cuando vuelvo a casa, mi hermano me mira y grita: genial, estamos enfadando a todo el mundo, y eso significa que estás haciendo tu trabajo a la perfección. E intento no olvidar nunca esa lección, ese placer de afrontar el desprecio con valentía. Porque aceptar el desprecio, y saber que no puedes contentar a todos, es lo que te hace libre para ser tú mismo".

Spalletti considera que el papel del entrenador no consiste solo en diseñar planes y tácticas, sino en crear un entorno que ayude a los jugadores a dar lo mejor de sí mismos. Dijo: "El entrenador debe crear un ambiente de alegría, pero lo más importante son los jugadores, a quienes hay que unir y hacer que piensen de la misma manera".

Y añadió: "No debes evaluar a los individuos de forma superficial, sino que tienes que sacar en ellos algo especial. El talento está al alcance de todos, pero la verdadera alegría solo llega con el trabajo duro, y los momentos felices no valorados se convierten en arrepentimiento".

Salah y Kvaratskhelia: jugadores que dejaron su huella

Y cuando le preguntaron por los jugadores en cuyo desarrollo cree que fue decisivo, Spalletti mencionó varios nombres. Dijo: "Citaré a algunos, los que tengo más claros en la mente: Pizarro en el Udinese, Kvaratskhelia en el Nápoles y Mohamed Salah en la Roma".

Después se detuvo en Salah en concreto, diciendo: "Kvaratskhelia venía de un cierto tipo de fútbol, pero Salah le da el Balón de Oro a todo el que lo entrene; seamos claros: el nivel del jugador es lo que marca siempre la diferencia, porque el fútbol es complejo. Y solo el conocimiento profundo del fútbol es lo que hace que las cosas sean sencillas".

Y cuando le preguntaron por el jugador con el que siente que no logró desarrollar lo suficiente, Spalletti eligió a Adam Ounas sin dudar, diciendo: "Adam Ounas en el Nápoles, sin duda".

La conversación pasó a Dusan Vlahovic, que todavía busca su mejor versión, según la visión de Spalletti, quien afirmó: "Porque todavía necesita recuperar su calma. Tiene que encontrar su equilibrio personal, porque comete los errores él solo, tanto si le das mucha energía como si le das poca. Es una cuestión de equilibrio, una cuestión de encontrar el equilibrio emocional adecuado".









¿Se ha convertido Yildiz en un líder de la Juventus?

Kenan Yildiz fue uno de los nombres más destacados en los que Spalletti se detuvo largamente, especialmente con la ausencia que afecta al equipo en estos momentos. Dijo: "Aporta un toque estético al juego y lo hace brillar. Cada movimiento que hace es una obra de genio. Es alguien que rompe el sistema, y ni siquiera sabe lo que puede hacer".

Y añadió: "Inicia el ataque, pero no tiene un plan previo para cada amago que va a ejecutar. A veces, en los entrenamientos, alguien lee de antemano el movimiento que va a hacer, pero aun así tiene éxito. Aunque lo conozcas, no puedes superarlo. Es un loco en su inventiva".

Y cuando le preguntaron si colocaba a Yildiz en comparación con estrellas como Salah y Kvaratskhelia, Spalletti respondió: "Para mí, se compara con Kvaratskhelia. Solo necesita jugar un poco más, pero lo veo muy similar a él en su capacidad para crear situaciones inesperadas. Siempre intenta mantenerse fuera del compás del partido y de las reglas del juego".

Spalletti considera que el liderazgo no siempre está ligado a gritar o hablar continuamente con los compañeros, y dijo sobre Yildiz: "Sí, le han dado las riendas. Es una persona encantadora, muy sencilla, igual que nuestro vecino, pero es un líder. No tiene por qué hablar con el equipo. Tuve a Néstor Sensini en el Udinese, y no pronunciaba ni una palabra. Y a veces ni siquiera saludaba, pero su carisma obligaba a todos a seguirle. Era magnético".

¿Inteligencia o habilidad? Spalletti revela la clave del fútbol moderno

Y al cierre de la entrevista, Spalletti abordó una de las preguntas más complejas del fútbol: ¿es la inteligencia más importante que la habilidad? Dijo: "Si estás activado mentalmente, estás listo. Y cuando todo parece bajo control, estás en apuros. Los espejos te dan una mayor ventaja a la hora de leer las situaciones futuras. El juego se ha vuelto caótico ahora".

Y aclaró: "Antes, las señales eran claras: central izquierdo, lateral, las posiciones. Hoy, los espacios se abren y se cierran constantemente, y los jugadores intercambian roles y funciones. Pero la diferencia reside en quienes son capaces de leer lo que va a provocar el balón".

Y entre una Juventus que intenta recuperar su posición, un Vlahovic que busca su equilibrio y un Yildiz que se impone como un talento excepcional, parece que Spalletti no ve el fútbol como un simple conjunto de planes e instrucciones, sino como un juego que necesita personalidad, inteligencia, atrevimiento y capacidad para leer el caos antes de que ocurra. Y en la Juventus en concreto, su misión parece mayor que la de dirigir a un equipo; es un intento de reavivar una mentalidad ligada a la historia del club durante más de un siglo.



