Spalletti: Italia tras la marcha de Maldini es como un teléfono viejo y desgastado

Luciano Spalletti, director técnico de la Juventus, comparó la situación de la selección de Italia tras el regreso de Roberto Mancini con el intento de actualizar un teléfono viejo y desgastado, revelando al mismo tiempo su visión táctica sobre cómo emplear a Karim Adeyemi en el once del equipo.

Las declaraciones del entrenador a los medios llegaron tras la victoria amistosa que la Juventus logró esta tarde por (2-0) ante el Niza, con goles de Douglas Luiz y Justin Ob.

La plantilla del equipo sigue estando lejos de completarse, pues las negociaciones han alcanzado una fase avanzada para fichar a Randal Kolo Muani, del Paris Saint-Germain, y a Adeyemi, del Bayer Leverkusen.

La posible llegada del talento de la selección de Bosnia y Herzegovina ha suscitado algunas dudas sobre cómo encajaría en el once titular junto a Kenan Yildiz, Kolo Muani y Francisco Conceição.

Spalletti declaró a los periodistas en la zona mixta: «En este momento nos falta un delantero puro capaz de retener el balón y un creador de juego que pueda abastecerle».

Y añadió Spalletti: «Kolo Muani es un delantero totalmente completo, ya que puede retroceder y asociarse con los centrocampistas, además de atacar los espacios y jugar por las bandas. Y veo a Adeyemi más cerca de la posición de creador de juego por detrás del delantero».

Esto apunta a la posibilidad de que Kenan Yildiz se mantenga en la posición de extremo izquierdo, con la opción de recurrir a un 4-2-3-1, aunque Adeyemi también puede jugar en esas posiciones de extremo.

Spalletti había asumido la dirección técnica de la Juventus en octubre de 2025, menos de cuatro meses después de su destitución al frente de la selección de Italia.

La selección de Italia sufrió un bajón en los resultados desde su marcha, pues se alternaron en su banquillo Gennaro Gattuso y el entrenador interino Silvio Baldini, antes del regreso definitivo de Mancini esta semana.

Se suponía que el puesto de director técnico correspondería a Paolo Maldini, que dimitió al cabo de tres semanas para dejar paso a Claudio Ranieri.

Spalletti prosiguió: «Maldini representaba sin duda algo nuevo, que es justo lo que necesitábamos con urgencia».

Y continuó: «Era como intentar actualizar el firmware de un teléfono viejo y desgastado, pero no funcionó en absoluto. Y en lugar de comprar un teléfono nuevo, nos aferramos al viejo y no lo actualizamos».

Sobre si Ranieri y Mancini son los hombres adecuados para devolver a Italia al buen camino, Spalletti comentó: «No puedo saberlo. Maldini representaba pasar a cuarta marcha y volar por la carretera, pero en cambio hemos vuelto a segunda marcha».