Compartir Sigue a GOAL en Google

Luciano Spalletti atribuyó a Andrea Cambiaso el cambio de rumbo de la Juventus en su victoria ante el Omonia en la Europa League. El técnico admitió que su equipo sufrió al principio, antes de que el versátil internacional italiano impulsara una contundente reacción con cuatro goles.

Anuncios

Spalletti atribuye a Cambiaso el cambio de rumbo

La Juventus logró una victoria crucial en su lucha por avanzar en la Europa League, pero la noche no empezó según lo previsto para el equipo de Luciano Spalletti. Un error defensivo temprano en el que estuvo implicado el portero Neto permitió a Lubomir Satka adelantar contra todo pronóstico al Omonia y puso a la Juventus en una situación complicada. Sin embargo, un golazo de Cambiaso cambió por completo la dinámica del partido y permitió a los locales asentarse en el juego y acabar imponiéndose a su rival.

Al analizar las dificultades iniciales y la posterior remontada, Spalletti no tardó en destacar la influencia de su jugador. «Al principio cometimos un par de errores que ellos aprovecharon. La cosa se complicó un poco. Luego Cambiaso lo arregló todo con un gran gol y el equipo jugó con más tranquilidad», declaró el técnico, según recoge Tuttosport.

El técnico elogia el instinto ofensivo del lateral

Spalletti reconoció que Cambiaso mostró al principio «momentos de inquietud», pero destacó lo rápido que se asentó en el partido y cómo dio un paso al frente cuando su equipo necesitaba una reacción. El técnico subrayó las completas cualidades técnicas que hacen de Cambiaso una amenaza en el último tercio. Desde las rápidas combinaciones al primer toque hasta su capacidad para encarar directamente a los defensas, dejó claro que el instinto ofensivo de Cambiaso le distingue.

«Tomó decisiones y resolvió problemas para el equipo, como con el gol por la escuadra», señaló el técnico. «A medida que le fueron saliendo bien las cosas, sacó a relucir sus cualidades. Sabe jugar al fútbol, sabe jugar al primer toque, se le da bien entrar en el área, es bueno en el uno contra uno y tiene mucha calidad en lo que propone», añadió Spalletti.

Anuncios Anuncios

Los menos habituales responden en Europa

Spalletti también quedó satisfecho después de que su decisión de rotar la plantilla diera frutos en Europa. Tras dar oportunidades a varios jugadores que últimamente no habían tenido continuidad, el técnico vio cómo los menos habituales respondían a la altura y ponían de manifiesto la profundidad de su plantilla.

Al valorar la actuación, Spalletti reconoció lo difícil que puede ser recuperar el ritmo de inmediato después de pasar un tiempo sin jugar y elogió la intensidad de su equipo sin balón. «¿Respondieron los jugadores nuevos sobre el terreno de juego? Sí, y no es fácil encontrar tu mejor forma enseguida cuando llevas un tiempo sin jugar», afirmó. «Marcamos goles bonitos, estuvimos bien en el campo y presionamos bien».

La Juventus afronta un momento decisivo en la Serie A

Con su destino en la Europa League en sus propias manos, la Juventus debe volver a centrarse en la Serie A y trasladar su eficacia en Europa a la competición nacional para escalar puestos en la clasificación. El equipo de Spalletti afronta el domingo una visita complicada a un Como en plena forma que está llamando la atención en toda Italia. El encuentro de este fin de semana se perfila ya como un momento decisivo para toda la temporada de la Juventus.