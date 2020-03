Spadafora, Ministro de Deportes italiano: "La Serie A puede reanudarse el 3 de mayo"

"Luego evaluaremos si las puertas estarán abiertas o cerradas al público", señaló.

Después de días de absoluta incertidumbre relacionada con la emergencia del nuevo coronavirus, el Ministro de Deportes de , Vincenzo Spadafora, ha puesto una fecha para la reanudación del campeonato de la . En realidad, ha dicho cuál sería el mejor escenario.

En declaraciones realizadas para 'TG1', Sapadafora señaló: "La Serie A puede reanudarse el 3 de mayo, eso es lo que esperamos: luego evaluaremos si las puertas estarán abiertas o cerradas al público. A esto se agregarán la Liga de Campeones y la , que se cruzarán con el nuevo calendario".

Se avecina entonces, por lo menos, un mes y medio sin fútbol para los fanáticos del Calcio, pero con la esperanza de que el campeonato realmente pueda comenzar otra vez a principios de mayo. No es que haya quedado confirmado, puesto que todo lo que gira en torno al coronavirus se va conociendo día a día y no sería responsable fijar una fecha para la vuelta de la actividad. Lo que ha dicho Spadafora, en otras palabras, es aclarar que no habrá fútbol antes de ese fin de semana. Eso sí, se espera que pueda finalizar antes del 30 de junio, fecha en la que se vencen varios contratos de futbolistas con sus respectivas instituciones.

Spadafora luego aclaró las otras medidas de protección emitidas por el gobierno."Hemos suspendido todas las obligaciones tributarias hasta el 30 de mayo para todos los clubes deportivos y alquileres que son propiedad del estado donde se realizan los deportes", avisó.

Por otro lado, Gabriele Gravina, presidente de la Federación de Fútbol italiana (FIGC), aseguró que está dispuesto, si es necesario a causa de la emergencia por el coronavirus, a organizar partidos de la Serie A en julio.

"Gracias al aplazamiento de la , algo que deseábamos, tenemos más posibilidad de elegir fechas para recuperar los partidos aplazados en febrero entre mayo y junio, con el deseo de que podamos terminar antes del 30 de junio", afirmó Gravina en una entrevista a la radio italiana "Radio 24". "De no ser así, como ya lo hizo la Federación Española, pediremos la posibilidad de seguir jugando unos diez o quince días en julio", sentenció.