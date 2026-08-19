Spaan aconseja al muy criticado Regeer sobre su futuro en el Ajax

Henk Spaan sale en defensa de Youri Regeer en su columna para Het Parool. Según el periodista que sigue al Ajax para el diario, alguien que juega en la posición de número 6 en Ámsterdam no es digno de envidia.

Spaan le da a Regeer un 8 como nota y, además, emite un juicio crítico sobre el Ajax actual. «¿Qué significa jugar con el vértice hacia atrás con Klaassen y Mokio por delante? ¿O Mokio y Gloukh? ¿Con estos laterales de turno? Te lo juro, es imposible».

El observador del Ajax pone especialmente el foco en Klaassen. «Es un auténtico ajacied, desde hace años el señor 1-0, pero ¿tiene ojos en la espalda? Yo no lo creo», suspira el cínico Spaan.

Spaan aconseja después qué encargo debería transmitir Regeer a su agencia de representación. «Si yo fuera él, les daría la orden de contactar rápido con un equipo de la zona alta media en Francia. El nuevo 6 se ahogará en el Ajax igual de rápido que Regeer».

Para colmo, Regeer recibió el martes, precisamente en su cumpleaños, una buena avalancha de mensajes de odio. El denostado centrocampista del Ajax está tan harto de ello que ha desactivado su perfil de Instagram, temporalmente o no.

El centrocampista lleva semanas recibiendo muchas críticas. Este martes, mientras celebraba su 23º cumpleaños, no fue diferente para el mediocentro del Ajax. El canal oficial del Ajax puso en el foco al nacido en Haarlem con una felicitación. Eso provocó las necesarias reacciones desagradables.

Para Regeer ha sido motivo suficiente para poner en negro su perfil de Instagram. La publicación de felicitación del Ajax, incluidas todas las reacciones desagradables, sigue por ahora en línea.

Por lo demás, Regeer completó un programa aparte en la antesala del duelo a domicilio contra el FC Sion en el playoff de la Champions League. Se espera que esté lo suficientemente en forma como para ser titular el jueves.