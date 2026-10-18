El marroquí Abderrazak Hamdallah, delantero del Al Taawoun saudí, acaparó todas las miradas con unas emotivas declaraciones tras el empate 1-1 ante Al Diriyah, en la novena jornada de la Roshn League, después de dirigir un mensaje de solidaridad al pueblo saudí y a su liderazgo, asegurando que todas las nacionalidades están al lado del Reino y que él no se siente extranjero dentro de un país al que considera su patria.

Hamdallah marcó el gol del empate para Al Taawoun en el minuto 66, después de que Al Diriyah se adelantara por medio del senegalés Clayton Diandy en el minuto 50, dándole a su equipo un punto en un encuentro que terminó en tablas, aunque salió de él con una ganancia personal importante, al elevar su cuenta a 159 goles en la historia de la liga profesional saudí, quedando a solo dos goles de igualar el récord del sirio Omar Al Soma, autor de 161 tantos.

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Hamdallah declaró tras el partido: "Lo primero, no puedo dejar pasar esta entrevista, quiero dirigir unas palabras al pueblo saudí, a su liderazgo y a su gente: todas las nacionalidades del mundo están con vosotros, y nosotros no nos consideramos extranjeros, somos hijos de esta patria".

Y añadió el delantero marroquí en su emotivo mensaje: "Nos sacrificamos por esta patria con nuestro dinero, nuestros hijos y todo lo que tenemos, Arabia Saudí seguirá siendo querida", antes de citar la súplica del profeta Abraham, la paz sea con él: "Señor, haz de este país un lugar seguro", en una muestra de su amor por el Reino y su solidaridad con él.

La relevancia de la aparición de Hamdallah no se limitó a su mensaje humano, ya que siguió escribiendo la historia de la Roshn League, al convertirse en el jugador con más contribuciones de gol en la historia de la competición, con 184 participaciones, repartidas entre 159 goles y 25 asistencias, superando el total de contribuciones de Omar Al Soma.

Cabe destacar que el mensaje de Hamdallah llegó a causa de los acontecimientos que se han desatado en Oriente Medio y que han provocado numerosos daños dentro de Arabia Saudí.