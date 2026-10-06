El dinero no fue un incentivo suficiente para empujar a Jhon Durán a esforzarse más dentro del campo, según reveló su excompañero Fred, quien contó entretelones llamativos sobre la mentalidad del delantero colombiano durante la etapa que compartieron juntos en el Fenerbahçe, y aseguró que el jugador se tomaba los entrenamientos a la ligera pese a su corta edad.

Fred, exestrella del Manchester United, afirmó que Durán a veces se negaba a participar con seriedad en los entrenamientos, limitándose a recalcar que ya había ganado dinero suficiente para asegurar su futuro y el de su familia.

Durante su intervención en el podcast «Charla», Fred dijo: «Yo le decía: vamos, Durán, entrenemos y corramos un poco, pero él respondía: hermano, yo ya soy rico y no necesito correr».

Añadió que Durán a veces iba al departamento médico y evitaba el trabajo, señalando que el delantero colombiano consideraba que aumentar su fortuna no era una prioridad para él, después de haber asegurado el futuro de su familia durante muchos años.

Fred explicó: «Cuando se marchó al Zenit, le dije: ahora vas a ganar más y más dinero, y respondió: hermano, cuanto más dinero, mejor. Y a veces decía que ya había asegurado su futuro y el de su familia para las próximas tres generaciones».

La relación de Durán con la disciplina dentro del Fenerbahçe no fue ideal, pues provocó el enfado del entrenador portugués José Mourinho tras ausentarse del inicio de una de las sesiones de entrenamiento.

Mourinho dijo entonces que ese comportamiento representaba una falta de respeto hacia el equipo, subrayando que había normas claras dentro del club y que quien no las cumple debe asumir las consecuencias.









Durán había destacado con fuerza en el Aston Villa tras su traspaso desde el Chicago Fire, y marcó 20 goles en 78 partidos, antes de su traspaso al Al Nassr saudí en una gran operación.

Desde entonces, el jugador ha pasado por varias experiencias a préstamo, principalmente el Fenerbahçe, el Zenit de San Petersburgo y el Benfica, sin lograr hasta ahora asentarse de forma permanente.

En el Benfica, Durán, de 22 años, disputó 12 partidos en las distintas competiciones, de los cuales solo fue titular en dos, y marcó dos goles, mientras que su contrato con el Al Nassr se extiende hasta el año 2030, con una opción para que el club portugués lo incorpore de forma definitiva.

En cuanto a Fred, se marchó al Fenerbahçe tras su salida del Manchester United en 2023, y disputó 129 partidos con el club turco, en los que marcó 12 goles, antes de su regreso a Brasil este año para incorporarse al Atlético Mineiro, después de cinco años vestido con la camiseta del Manchester United.



