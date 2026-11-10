«¡Soy centrocampista, no defensa!»: Frenkie de Jong aclara su papel defensivo

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El centrocampista de Países Bajos Frenkie de Jong ha insistido en que, a largo plazo, su sitio está en el centro del campo y no en defensa. De Jong recordó su etapa provisional como lateral derecho en el Barcelona y habló de las peticiones de sus entrenadores para cubrir las bajas en defensa.

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De Jong habla de sus pruebas en defensa con Flick y Xavi

Frenkie de Jong ha dejado muy clara cuál es su posición preferida a su regreso a la convocatoria de la selección de Países Bajos. En declaraciones a ESPN antes de los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Grecia y Alemania, el centrocampista recordó su sorprendente aparición como lateral derecho con el Barcelona de Hansi Flick ante el Atlético de Madrid.

Aunque De Jong siempre está dispuesto a sacrificarse por el equipo en situaciones de emergencia, subrayó que sus labores defensivas son estrictamente temporales.

Tanto Flick como anteriores entrenadores, entre ellos Ronald Koeman y Xavi, lo han utilizado como central en partidos que exigían ajustes tácticos urgentes.

De Jong insiste en que sus funciones defensivas son solo «casos puntuales»

Al hablar con los periodistas en Zeist, De Jong sonrió cuando le preguntaron si esperaba jugar en defensa con Países Bajos y descartó tajantemente esa posibilidad.

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«Si el entrenador me pide que juegue en defensa, juego en defensa. Pero no será así a largo plazo. Todo el mundo sabe que soy centrocampista», afirmó De Jong.

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Al recordar su breve paso por el lateral derecho el pasado fin de semana, añadió: «El entrenador se acercó a mí justo antes del descanso y me dijo: “¿Puedes jugar de lateral derecho quince minutos o te importa hacerlo? Después volverás al centro del campo”. Me pareció bien. Todo el mundo sabe perfectamente que soy centrocampista y no defensa».

Sus anteriores actuaciones como central a las órdenes de grandes entrenadores

De Jong señaló que jugar más atrás en la línea defensiva no es ninguna novedad en su carrera, ya que varios entrenadores de renombre le han pedido que actuara como central en el Ajax y el Barcelona.

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«Ya lo han hecho otros entrenadores. En el Ajax a veces también, en el Barça a veces también, con Koeman en su momento y con Xavi algunas veces», recordó De Jong.

«Eran casos puntuales o situaciones en las que todavía teníamos que ganar. Así que algunos entrenadores me han puesto ahí y creo que puedo hacerlo bien».

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La plena recuperación física refuerza el centro del campo de Países Bajos

Con sus contratiempos por lesiones y los problemas del verano completamente superados, De Jong se siente fuerte, motivado y plenamente centrado en dirigir el juego desde su posición preferida en el centro del campo.

Aunque todavía está recuperando el ritmo necesario para disputar un partido completo de 90 minutos, el centrocampista se siente en buena forma física y preparado para sostener el juego de Países Bajos.

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La selección de Países Bajos confiará en su serenidad y calidad técnica en el centro del campo para afrontar las importantes pruebas ante Grecia y Alemania.