Southgate cierra la puerta al Manchester United y plantea 5 preguntas sobre el caso del City

Sir Gareth Southgate, exseleccionador de Inglaterra, descartó regresar a los banquillos de la Premier League y aseguró que perdió el disfrute por el fútbol durante la última etapa de su trayectoria con "los Tres Leones", además de que actualmente disfruta viviendo nuevas experiencias lejos de los estadios.

Southgate, de 56 años, no ha dirigido a ningún equipo desde su salida de la selección inglesa tras la derrota en la final de la Eurocopa 2024 ante España.

Su experiencia como entrenador a nivel de clubes se limita a los tres años al mando del Middlesbrough, que terminaron en 2009 con el descenso del equipo de la Premier League.

Pese a su alejamiento de los banquillos, el nombre de Southgate siguió presente entre los candidatos a dirigir al Manchester United, especialmente durante los últimos días de la etapa del técnico neerlandés Erik ten Hag.

Y con la presión que rodea a Michael Carrick, no se descarta que el nombre del extécnico de Inglaterra vuelva al círculo de candidatos en caso de que se produzca un cambio en el cuerpo técnico del club.

Sin embargo, Southgate zanjó su postura sobre la posibilidad de volver a dirigir a un club de la Premier League al señalar durante su aparición en el podcast "The Amol Rajan Connection": "No veo un escenario en el que eso pueda ocurrir".

Southgate: ya no disfrutaba de las victorias

Southgate dirigió a la selección inglesa durante ocho años, en los que alcanzó la final de la Euro 2020, celebrada en 2021, y también llegó a las semifinales del Mundial 2018, antes de perder la final de la Euro 2024 ante España, en su última estación con el equipo nacional.

El entrenador inglés explicó que su pasión por el fútbol disminuyó durante el último periodo de su experiencia con la selección, y señaló que las victorias ya no le provocaban la misma sensación a la que estaba acostumbrado.

Southgate dijo, según recogió el diario británico "The Sun": "Al final de mi etapa con la selección de Inglaterra dejé de disfrutar, al menos durante un tiempo, y las victorias eran lo que me mantenía en marcha".

Y añadió: "Llegado el final, ya no disfrutaba de las victorias más de dos minutos. Por eso, apenas veía partidos de fútbol".

Southgate reveló que no ha acudido a ningún estadio desde que asistió a la final de la FA Cup en 2025, cuando celebró la conquista del primer título de la historia de su equipo favorito, el Crystal Palace.

Y continuó: "Fui a la final de la FA Cup para ver a mi equipo, el Crystal Palace, ganar su primer título. Y desde entonces no he ido a ningún estadio de fútbol. Mis ganas de participar en el mundo del fútbol han cambiado".

Nuevas experiencias lejos de los estadios

Southgate ha tomado caminos distintos desde su salida de la selección inglesa, ya que presentó un documental para la cadena británica "BBC" sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes y los chicos en el Reino Unido, y también trabajó como profesor invitado en la Escuela de Negocios de Harvard, en Estados Unidos.

El extécnico se mostró satisfecho con los cambios que ha vivido su vida durante el último periodo, al considerar que ha comenzado a vivir experiencias diferentes lejos de las presiones ligadas a los resultados de los partidos.

Y dijo: "He disfrutado los últimos dieciocho meses de mi vida. Pasé 37 años en los que mi percepción de mí mismo dependía de si iba a ganar o a perder el sábado".

Y prosiguió: "He disfrutado de verdad viviendo experiencias diferentes. He conocido a políticos y a personas del sector de los medios de comunicación, he aprendido sobre liderazgo en ámbitos variados y he viajado por el mundo para adquirir conocimiento. Simplemente he disfrutado viviendo un capítulo diferente de mi vida".

Southgate opina sobre el caso del Manchester City

Southgate también abordó el caso relativo a las acusaciones de incumplimiento por parte del Manchester City de las normas financieras de la Premier League, y consideró que el caso no aporta beneficios reales al fútbol, sea cual sea su resultado.

Una comisión independiente había concluido que quedaba probada la mayoría de las acusaciones relativas a presuntas infracciones de las normas financieras durante el periodo comprendido entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, mientras que el Manchester City negó haber cometido ninguna infracción y recurrió la decisión.

Southgate dijo: "Habrá una reacción de los aficionados más fanáticos que quieren castigar al Manchester City al máximo posible, ya sea descendiéndolo a una categoría inferior, multándolo o adoptando cualquier otra medida".

Y añadió: "He trabajado dentro de consejos de administración de clubes de fútbol, he participado en reuniones con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y con la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), y he estado presente en todos esos entornos, por lo que sé lo complicados que son estos asuntos".

Y continuó: "La idea fundamental para mí es que todo lo que está ocurriendo no es bueno para el fútbol, y que en este caso no hay ningún ganador. La Premier League puede sentir, durante un instante muy breve, que su postura ha quedado justificada después de todas las críticas que recibió por lo mucho que se ha prolongado el caso, y que la emisión del fallo explica por qué ha tardado todo este tiempo".

Y matizó: "Pero después llega la comprensión de la magnitud de lo que les espera a todos: ¿cómo vamos a gestionar todos estos acontecimientos? ¿Y qué probabilidad hay de que surjan otros casos judiciales? ¿Y cuánto tiempo puede llevar el asunto? ¿Y cuál es la sanción adecuada? ¿Y cómo se puede mantener la estabilidad de todo el deporte?".

Y Southgate concluyó sus declaraciones diciendo: "Son asuntos extremadamente complejos".