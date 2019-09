Soucek, capitán del Slavia Praga: "Respeto a Lukaku y Sánchez, pero haremos todo lo posible por detenerlos"

El centrocampista de la escuadra checa anticipó el cruce frente al Inter de Milán, en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Este martes el inicia su camino en . El equipo dirigido técnicamente por Antonio Conte recibe al Slavia Praga en el Estadio ‘Giuseppe Meazza’, por la primera jornada del Grupo F, que comparte junto al Barcelona de Arturo Vidal y el Borussia Dortmund.

Y en la antesala a este cotejo, el capitán de los checos, Tomáš Souček, anticipó el choque ante la escuadra lombarda. "Espero un partido espectacular. La Champions League para nosotros es un sueño y un gran desafío al mismo tiempo. Ahora nos encontramos aquí, y vamos a dar todo lo que tenemos en el torneo", dijo en diálogo con Tutto Mercato Web.

"Creo que será un buen partido para ver y lo único que estoy seguro es de que no se rendirá Slavia. Nuestro grupo es espectacular. Slavia regresó a la Liga de Campeones después de 12 años de ausencia y no podríamos haber pedido mejores oponentes. De hecho, desafortunadamente no podríamos pedir equipos aún más fuertes ... En serio, nuestros oponentes son equipos de clase mundial. Pero el año pasado no teníamos miedo de enfrentar al y , así que creo que podemos hacerlo bien en esta ocasión", profundizó.

Finalmente, destacó la dupla ofensiva de sus rivales, compuesta por Romelu Lukaku y Alexis Sánchez, pese a que el atacante chileno asoma como suplente puesto que arrancaría Lautaro Martínez en compañía del belga.

"Obviamente son oponentes muy fuertes y duros, pero en la última temporada de la logramos detener a otros grandes jugadores. Por supuesto, tenemos un gran respeto por estos jugadores, pero tenemos que dejarlos fuera del campo y hacer todo lo posible para poder detenerlos", cerró el centrocampista.

Cabe recordar que el cuadro de , tras nueve jornadas disputadas en la liga de su país, es el líder en solitario y todavía no conoce la derrota. Le lleva seis puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor, el Plzen. De hecho, viene de ganar 3-0 al Slovácko, quedando con 23 positivos. Mientras que el Nerazzurri alcanzó nueve unidades y aprovechó el empate de ante la de Erick Pulgar para quedar como único líder del Calcio.