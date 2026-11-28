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Justo después del dramático 2-1 del Dynamo Dresden ante el FC St. Pauli, con dos goles en el tiempo añadido, la policía desplegó un gran operativo en Dresde contra miembros de «Ultras Dynamo».

Unas 450 personas quedaron rodeadas por la policía en el estadio. Al mismo tiempo, comenzó una amplia operación de registros en domicilios particulares y locales de asociaciones de Dresde y sus alrededores. La policía investiga a 87 presuntos miembros del grupo por la sospecha de haber fundado una organización criminal o de pertenecer a ella. Así lo comunicaron la Fiscalía de Dresde y la Jefatura de Policía de Dresde.

Según informaciones de Bild, solo en el estadio Rudolf-Harbig habrían participado más de 1000 policías, entre ellos unidades especiales de Baviera y Berlín.

Probablemente nunca se había llevado a cabo en Alemania una redada de esta magnitud contra aficionados organizados al fútbol que incluyera el estadio. La operación se habría basado en varias órdenes judiciales del juzgado de primera instancia de Dresde. No está claro si a los investigados se les atribuyen delitos relacionados con el fútbol o también ajenos a ese ámbito.