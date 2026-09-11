Documentos y contratos a los que ha tenido acceso el periódico revelan, por tanto, dos requerimientos de pago por valor de alrededor de 455.000 euros y 113.000 euros. Las transferencias habrían ido directamente a la Qatar National Bank de Doha, a la cuenta personal del dirigente de 45 años. El dinero procedía de la prima de participación por un partido amistoso entre la selección rusa y Camerún, disputado en octubre de 2023 en Moscú.

Dado que Rusia fue excluida de todos los torneos oficiales de la FIFA y la UEFA tras el inicio de la guerra de Ucrania, el encuentro tenía una considerable carga política. Camerún fue una de las pocas selecciones de cierto nombre que se enfrentó al combinado del país anfitrión.

Varios exmiembros de la junta directiva de la Federación Camerunesa de Fútbol, Fecafoot, de los que, según sus propias palabras, Eto'o se había deshecho deliberadamente para apartarlos de sus cargos, formularon graves acusaciones. Afirmaron que el paradero de la suma no está aclarado. Ya hace más de un año pidieron al comité de ética de la federación mundial de fútbol, en una denuncia formal, que investigara los hechos, pero hasta hoy no han recibido respuesta alguna.

¿Está Samuel Eto'o siendo protegido por Gianni Infantino?

Este silencio persistente alimenta en la federación camerunesa la sospecha de que el exprofesional podría estar siendo protegido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Desde hace tiempo, Eto'o está considerado como uno de los defensores más ruidosos del dirigente suizo. Recientemente, el nombre del que fuera delantero de talla mundial apareció en las acciones legales de la FIFA contra la UEFA, donde se le menciona expresamente como partidario del fallido plan de Infantino de vender participaciones en los Mundiales a inversores privados.

La FIFA rechazó enérgicamente cualquier influencia y subrayó la independencia de los investigadores internos: "El presidente de la FIFA no tiene influencia sobre los órganos independientes de la FIFA. La FIFA da la bienvenida a los controles legítimos. Sin embargo, estos controles no son una licencia para difundir acusaciones infundadas contra el presidente de la FIFA".

Los críticos sobre el terreno, aun así, se muestran escépticos. El periodista Guibai Gatama, que formó parte de la dirección de Fecafoot entre 2021 y 2022 y más tarde fue expulsado, dijo: "Que yo sepa, no existen documentos contables o bancarios que demuestren que los fondos transferidos a la cuenta privada de Samuel Eto’o en Catar fueran posteriormente trasladados a una cuenta oficial de Fecafoot o registrados en su contabilidad". Y añadió: "Los actores del fútbol camerunés interpretan el silencio de la FIFA como un apoyo político e institucional a Samuel Eto'o".

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¿En qué clubes jugó Samuel Eto'o?

El acusado, que niega la acusación de malversación, no oculta en absoluto su estrecha vinculación con el jefe de la FIFA. En una entrevista con France 24, Eto'o se deshizo recientemente en elogios hacia él: "En mi corazón, el presidente Gianni se ha convertido, mucho más allá del mundo del fútbol, en un hermano, un hermano mayor, un amigo, alguien cuyo ascenso hemos seguido, alguien a quien hemos apoyado, con quien hemos construido juntos cosas que están al servicio del fútbol".

El cuádruple Futbolista Africano del Año jugó durante su etapa en activo, entre otros, en el Real Madrid, el Chelsea y el Everton. Sin embargo, su etapa más brillante la vivió en el FC Barcelona, donde formó junto a Lionel Messi y Thierry Henry un trío ofensivo sobresaliente, así como en el Inter de Milán. A lo largo de su carrera conquistó dos títulos de la Liga de Campeones y numerosos campeonatos nacionales.