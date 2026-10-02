La Federación Francesa de Fútbol, la FFF, se personó de inmediato como acusación civil en el procedimiento en el marco de la investigación. Sanhadji, que ingresó en la Policía en 2004 y a quien los internacionales apodan simplemente «Momo», se expone a graves consecuencias judiciales: el 16 de septiembre llegó la acusación oficial por recepción de fondos públicos robados, soborno activo y pasivo, tráfico de influencias, fraude y blanqueo de capitales en el contexto de evasión fiscal.

Aplicando la presunción de inocencia, el tribunal le impuso una fianza de 80.000 euros, una prohibición de contacto con jugadores, entrenadores y directivos actuales y antiguos, así como una inhabilitación profesional en el ámbito deportivo. Además, a partir de ahora necesita autorización para visitar el centro de entrenamiento de Clairefontaine, el Stade de France y el Parque de los Príncipes.

El detonante de la investigación de la Fiscalía de París fueron las comunicaciones de la unidad estatal de investigación financiera «Tracfin» del verano de 2024. La Justicia estudia si las entregas de los internacionales deben considerarse donaciones regulares o una remuneración encubierta por servicios privados de seguridad.

Mbappé puso a disposición del jefe de seguridad un total de 180.300 euros. De esa cifra, 60.300 euros correspondían a un bonus del Mundial en junio de 2023, después de que la superestrella repartiera sus primas entre el equipo de seguridad. Otros tres agentes recibieron 30.000 euros cada uno.

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Escándalo financiero: ¿también hay una acusación contra Kylian Mbappé?

Otros 120.000 euros llegaron a Sanhadji a través de la madre y agente de Mbappé, Fayza Lamari, como préstamo para la compra de una casa. El entorno de Mbappé subrayó que esas cantidades estaban pensadas como reconocimiento por el trabajo realizado, sin contraprestación. No existe ninguna acusación contra el atacante del Real Madrid. Sin embargo, las sospechas se intensificaron por viajes privados, entre ellos un viaje a Camerún en julio de 2023.

Sanhadji actuó durante dos décadas como interlocutor central en el entorno de la Equipe Tricolore. Su influencia llegó hasta el punto de que la plantilla y Zinedine Zidane pidieran que siguiera en el cuerpo técnico para el Mundial de 2026.

Al margen de Mbappé, los flujos de dinero de unos 15 internacionales actuales y antiguos entre 2020 y 2024 superaron los 300.000 euros, además de dinero para vacaciones y prestaciones en especie. Entre ellos hubo cantidades de Raphael Varane, Sabri Lamouchi y Laurent Blanc, con 20.000 euros cada uno; Yann M'Vila, con 15.000 euros; y Matteo Guendouzi, con 7.500 euros. En un mensaje a Guendouzi del 25 de octubre de 2024, Sanhadji dejó escrito: «Si este asunto sale a la luz, se acabó para mí».

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El jefe de seguridad de la selección francesa incluso apareció en la foto de grupo

La federación y la policía reaccionaron de forma gradual a los hechos. Tras las investigaciones de la Inspección General, la Dirección Nacional de la Policía ordenó el 19 de diciembre de 2025 la jubilación anticipada de Sanhadji por el cheque de Mbappé no declarado.

Pese a ello, la federación lo contrató directamente con un contrato hasta julio de 2026, por lo que acompañó a la selección al Mundial. El 2 de junio, por iniciativa de Mbappé, Sanhadji incluso se sumó a la foto oficial de grupo durante la visita del presidente de la República, Emmanuel Macron.