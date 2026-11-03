En su columna en Sky, el futbolista con más partidos con la selección alemana expresó su temor de que la lesión de la estrella del ataque del vigente campeón de Alemania sea más grave de lo que se había supuesto hasta ahora.

Oficialmente, Musiala es baja en el Bayern de Múnich por una rotura de fibras musculares que sufrió a finales de septiembre mientras estaba concentrado con la selección alemana. Desde entonces no ha disputado ni un solo segundo.

«Lo de Jamal Musiala se está prolongando. En septiembre, en Ámsterdam, se habló de una rotura de fibras musculares. Sospecho que ha pasado algo más entretanto: una rotura de fibras no necesita seis semanas para curarse», explicó Matthäus.

De hecho, un periodo de baja tan largo es bastante inusual para una simple rotura de fibras musculares. Normalmente, los afectados pueden volver a someter la zona lesionada a una carga ligera al cabo de dos a cuatro semanas y suelen estar en condiciones de competir plenamente después de cuatro a seis semanas. Musiala, en cambio, lleva ya más de seis semanas de baja.

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En cualquier caso, el futbolista de 23 años tiene cierta propensión a las lesiones y a las bajas prolongadas, como muestra su historial médico. Esta temporada, Musiala ya estuvo varias semanas de baja por una lesión de tobillo y por las secuelas de la fractura de peroné que sufrió el año pasado.

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¿Cuándo volverá a jugar Jamal Musiala con el Bayern de Múnich?

Además, en agosto de 2026, tras sufrir dos colapsos en partidos amistosos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim, hizo público que padece crisis de ausencia. Se trata de una forma de epilepsia que provoca breves lapsos, mirada fija, una «desconexión» momentánea o una alteración de la conciencia durante unos segundos o minutos, aunque sin las convulsiones intensas de las crisis epilépticas clásicas.

Al menos, recientemente ha habido noticias positivas. Musiala ya habría vuelto a entrenarse e incluso a realizar ejercicios con balón. Se espera que complete su regreso durante el próximo parón de selecciones, por lo que estaría a disposición del Bayern de Múnich para el partido del 20 de noviembre contra el 1. FC Colonia.

Hasta ahora, Musiala ha disputado cuatro partidos esta temporada entre todas las competiciones, en los que ha marcado dos goles y ha dado una asistencia.