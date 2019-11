Sorteo Eurocopa: Polonia y Suecia, rivales de grupo para España

La selección, cabeza de serie del Grupo E de la Eurocopa 2020

ya conoce rivales para la Eurocopa 2020. El combinado nacional estará encuadrado en el grupo E y jugará contra , y una selección que saldrá de la respeca, cuya plaza va a corresponder a la condición de ganadora del Playoff B. Es decir, a una de estas cuatro selecciones: Irlanda, , Eslovaquia o . Esa repesca se jugará en el mes de marzo y hasta entonces la selección no sabrá qué rival le tocará en suerte.

Los rivales de España. Polonia, que lleva cuatro Eurocopas consecutivas, no será fácil para España. Cuenta con un gran peligro, el goleador Robert Lewandwoski, el arma letal del Bayern de Múnich. También tienen grandes jugadores como Piatek, Krychowiak o Szcesny, por ejemplo. Sin duda, no será una "perita en dulce" y le pondrá las cosas complicadas a los de Luis Enrique. Por su parte, Suecia es una vieja conocida de España, ya que ambas chocaron en la fase de clasificación. Forsberg, Berg o Guidetti son algunos de sus mayores peligros, ya que Ibrahimovic ya ha abandonado la selección nórdica.

La valoración de Luis Enrique en "Cuatro": "Aparentemente, el sorteo está bien. De todas maneras, los entrenadores somos cagones y no nos fiamos. El sorteo parece bien pero allí será difícil. Cuando no te tocan los rivales como o , pues al principio respiras...pero luego sabes que no los ves hasta la final. Al final, quedo satisfecho con el sorteo", dijo el seleccionador. Sobre el tema de Robert Moreno y la polémica con el tema del seleccionador nacional, Luis Enrique dijo: "No estoy aquí para jugar un partido de tenis, ya di mi versión. No vengo a jugar al tenis o al paddel. Ya di mi versión", apuntó. Además, "Lucho" comentó "estamos en el grupo de favoritos, pero a pesar de haber estado lejos en los últimos torneos, vamos a intentarlo", comentó el seleccionador.

España jugará sus tres partidos en Bilbao, sede de la Euro. Los de Luis Enrique debutarán el día 15 de junio ante Suecia ; jugarán su segundo encuentro el 20 de junio contra Polonia ; y cerrarán la fase de grupos ante el 24 de junio, ante el equipo que salga ganador de la fase de respesca. La selección española jugará la primera fase en Bilbao. Y es que precisamente esta se jugará en nuestro país el día 15 de junio, el 20 y el 24 de ese mismo mes. Por lo tanto, los de Luis Enrique jugarán como "locales" en la fase de grupos. Además, los octavos se jugarán en España el día 28, pero lo más probable que es que la selección no juegue allí esa ronda si se clasifica.

El formato de la Eurocopa 2020. Las 24 clasificadas se dividirán en 6 grupos de 4 equipos y habrá seis cabezas de serie. Los 20 primeros clasificados se conocerán en noviembre tras el final de la fase de grupos de la fase de clasificación y los otros 4 en marzo tras el play off de repesca.

Hay que recordar que las sedes de esta Eurocopa son y Azerbaiyán (grupo A), y (grupo B), y Rumanía (Grupo C), y (grupo D), España e Irlanda (grupo E) y y Hungría (grupo F).