Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
fa cup trophyGetty Images
Ryan Kelly

Sorteo de la quinta ronda de la FA Cup: fecha, hora, equipos, retransmisión en directo y cómo verlo

Guía del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup, incluyendo cuándo es, cómo verlo en directo, los equipos participantes y mucho más.

Con la cuarta ronda de la FA Cup 2025-26 que se disputará este fin de semana, la quinta ronda se acerca rápidamente y eso significa que tenemos otro sorteo que esperar con ansias.

De los treinta y dos equipos participantes, solo quince pasarán a la siguiente ronda, y los grandes equipos estarán desesperados por evitar el destino de equipos como el Manchester United y el Tottenham, que quedaron eliminados en la ronda anterior.

Aquí, GOAL te ofrece la información clave antes del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup 2025-26.

Fecha y hora del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup

La FA aún no ha confirmado la fecha y la hora exactas del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup, pero suele celebrarse durante la retransmisión de la última jornada, que en este caso sería el lunes 16 de febrero de 2026. La ceremonia del sorteo suele tener lugar antes o después de un partido en directo y el lunes ese partido es el Macclesfield contra el Brentford. Actualizaremos esta sección una vez que se confirmen la fecha y la hora del sorteo.

Retransmisión en directo y canal de televisión del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup

Es probable que el sorteo se pueda ver en directo y de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de la FA Cup y en sus diversas plataformas de redes sociales.

En el Reino Unido también se retransmitirá en directo por TNT Sports, mientras que ESPN+ lo retransmitirá en Estados Unidos.

FA Cup en directo en TNT Sports en elReino Unido. Explorar ofertas

Ve la FA Cup en ESPN en EE. UU.Regístrate

Lista de emisoras de la FA Cup en todo el mundo

EE. UU.ESPN Select
Reino UnidoBBC
AustraliaStan Sport
CanadáSportsnet
África meridional/subsaharianaSuperSport
MalasiaAstro
Oriente MediobeIN Sports MENA

¿Qué equipos participan en el sorteo de la quinta ronda de la FA Cup?

Los siguientes equipos participarán en la quinta ronda de la FA Cup:

  • Wrexham o Ipswich Town
  • Hull City o Chelsea
  • Burton Albion o West Ham
  • Southampton o Leicester City
  • Burnley o Mansfield Town
  • Norwich City o West Brom
  • Port Vale o Bristol City
  • Manchester City o Salford City
  • Aston Villa o Newcastle United
  • Liverpool o Brighton
  • Birmingham City o Leeds United
  • Grimsby Town o Wolves
  • Stoke City o Fulham
  • Arsenal o Wigan Athletic
  • Oxford United o Sunderland
  • Macclesfield o Brentford

Partidos de la cuarta ronda de la FA Cup e información televisiva

A continuación puedes ver los partidos de la cuarta ronda, incluidos los canales de televisión y las retransmisiones en streaming.

FechaPartidoCanal de televisión
13 de febreroWrexham contra Ipswich TownBBC Wales, ESPN+
13 de febreroHull City vs ChelseaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
14 de febreroBurton Albion vs West HamTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
14Southampton vs Leicester CityESPN+
14Burnley vs Mansfield TownESPN+
14Norwich City contra West BromESPN+
14Port Vale contra Bristol CityESPN+
14Manchester City vs Salford CityESPN Deportes, fubo, ESPN+
14Aston Villa vs Newcastle UnitedBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
14Liverpool vs BrightonTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 de febreroBirmingham City vs Leeds UnitedTNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
15Grimsby Town contra WolvesTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15Stoke City vs Fulhamdiscovery+, ESPN+
15 de febreroArsenal vs Wigan AthleticTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 de febreroOxford United vs Sunderlanddiscovery+, ESPN+
16 de febreroMacclesfield vs BrentfordTNT Sports 1, discovery+, ESPN+

¿Cuándo se disputarán los partidos de la quinta ronda de la FA Cup?

Una vez realizado el sorteo, los equipos tendrán alrededor de un mes para prepararse: los partidos de la quinta ronda se disputarán durante el fin de semana del 6 al 9 de marzo.

Enlaces relacionados

  • Dónde ver la FA Cup en EE. UU.
  • Últimas noticias y actualizaciones de la FA Cup
  • Últimos partidos y resultados de la FA Cup

Traducido automáticamente por GOAL-e

Anuncios
0