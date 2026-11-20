El diario Mundo Deportivo repasó los detalles de un sorteo que deparó duelos de alto voltaje e inesperados en la máxima categoría.
Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal terminaron la fase de grupos como líderes, mientras que Bélgica, Países Bajos, España y Noruega lo hicieron como segundas.
El sorteo emparejó a Francia y España, lo que supone un nuevo duelo entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
Además, el bombo deparó los cruces Portugal-Países Bajos, Alemania-Bélgica e Inglaterra-Noruega.
El ganador de la eliminatoria entre España y Francia se medirá en semifinales al vencedor del enfrentamiento entre Países Bajos y Portugal.
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A propósito del España-Francia, Zinedine Zidane, seleccionador francés, ya se midió a la selección española como jugador en cuatro ocasiones.
El primer enfrentamiento fue en la fase de clasificación del Europeo sub-21 y le dejó su peor recuerdo ante los españoles: terminó con empate sin goles y, además, fue expulsado apenas 18 minutos después de haber entrado al inicio de la segunda parte.
Con la selección absoluta, Zidane se enfrentó a España en la Eurocopa de 1996, en un partido de la fase de grupos que acabó 1-1, y volvió a hacerlo en la edición de 2000, cuando eliminó a la Roja en cuartos de final con un triunfo por 2-1 en el que marcó el primer gol.
En el Mundial, Zidane firmó una de sus mejores actuaciones para eliminar a España en los octavos de final de la edición de 2006, con un gol en el minuto 92 que cerró la victoria francesa por 3-1.
Francia buscará la revancha ante España, después de caer ante la Roja por 2-0 en las semifinales del Mundial 2026.
Los cuartos de final de la Liga de Naciones se disputarán a ida y vuelta: los partidos de ida se jugarán del 25 al 27 de marzo y los de vuelta, del 28 al 30 de marzo.
Las cuatro selecciones ganadoras se clasificarán para la fase final, que se celebrará del 9 al 13 de junio de 2027 en un país aún por designar, que será uno de los cuatro clasificados.