Sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022: Quiénes son los posibles rivales del PSG

Los clubes a los que podría enfrentar el equipo de Messi, Neymar y compañía para buscar su billete a los octavos de final.

Se armó con todo para ganar, por fin, el título que busca cada año con más obsesión. La Champions League es más que un deseo para el Paris Saint-Germain , que esta temporada contará con Lionel Messi entre sus filas para conseguir de una vez por todas la tan ansiada Liga de Campeones. El ex delantero del FC Barcelona llega a un club repleto de estrellas que Mauricio Pochettino intentará no estrellar.

Este jueves 26 de agosto se sorteará en Estambul, Turquía, la fase de grupos de la Liga de Campeones, con los parisinos y 31 equipos más repartidos en cuatro bombos. Ya se conocen 26 de los conjuntos que estarán en el sorteo y los otros seis saldrán de los duelos de play-off.

Sorteo Champions League 2021-22: a quiénes evita el PSG

El sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021/22 tendrá lugar el próximo jueves 26 de agosto en Estambul y comenzará a armar el camino de todos sus participantes hacia el título. Y aunque el azar influye bastante, hay algunas cosas que ya son certezas: el PSG no se medirá ni al Lille O. S. C. ni al AS Monaco (si los del Principado eliminaran al Shakhtar en la última ronda previa) por ser clubes de la misma federación (Ligue1). Tampoco a los otros clubes que están con los del Parque de los Príncipes en el Bombo 2 del sorteo.

Reglamento del sorteo

Hay cuatro bombos. El primero, reservado para los cabezas de serie , está compuesto por el vigente campeón (Chelsea) , el ganador de la Europa League (Villarreal) y los campeones de los seis países mejor situados en el ranking que no se haya clasificado a través de los títulos 2020/2021 (Manchester City, Atlético de Madrid, Inter, Bayern Munich, Lille y Sporting). Desde el Bombo 2 hasta el Bombo 4 se determinarán por el ranking de coeficientes de clubes. Ningún equipo puede jugar contra un club de su propia federación. El procedimiento exacto del sorteo se confirmará antes de la ceremonia.

Sorteo Champions League 2021-22: posibles rivales del PSG

Al estar en el Bombo 2, el PSG va a tener que enfrentar en Fase de Grupos a un equipo del Bombo 1, a otro del Bombo 3 y a otro del Bombo 4. Eso sí, ninguno podrá ser francés . Así pues, estos son los posibles rivales del equipo de Pochettino:

Uno de estos equipos del Bombo 1: Chelsea, Manchester City, Sporting de Portugal, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milan y Bayern Múnich. No puede enfrentar al Lille por ser francés.

12 equipos buscan la Fase de grupos de la Champions League (falta jugar la vuelta)