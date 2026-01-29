Sorteo de la fase de eliminatorias de la Champions League: Fechas, transmisión en vivo, cabezas de serie y formato explicado

La conclusión de la fase de 'liga' de la Champions League 2025-26 trajo mucha emoción y heroísmo, con el gol de último minuto del portero del Benfica, Anatoliy Trubin, contra el Real Madrid, que aseguró el progreso del equipo de José Mourinho, siendo sin duda el momento destacado de la última jornada.

Ahora conocemos la identidad de los 24 equipos en el cuadro de eliminación directa, con 16 equipos listos para disputar la ronda de play-off por la oportunidad de unirse a los ocho mejores equipos en los octavos de final.

Entonces, ¿cuándo es el sorteo, cómo puedes verlo en vivo y cuáles son los emparejamientos de clasificación? GOAL te trae todo lo que necesitas saber.

Fecha del sorteo de la Champions League, hora de inicio y cómo verlo en vivo

Fecha: 30 de enero de 2026 Hora: 11am GMT / 6am ET Transmisión: uefa.com / TNT Sports / Movistar / Paramount+

Tras la conclusión de la fase de 'liga' 2025-26, el sorteo para la fase de eliminación directa de la Champions League se lleva a cabo el viernes 30 de enero de 2026.

Se llevará a cabo en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, y se espera que el sorteo comience aproximadamente a las 11am GMT para los aficionados en el Reino Unido y a las 6am ET para los aficionados en los Estados Unidos (un comienzo verdaderamente temprano).

El sorteo estará disponible para transmitir en vivo gratis en el sitio web oficial de la UEFA (uefa.com) y en la aplicación de la UEFA Champions League. Como siempre, también se transmitirá en vivo en las redes oficiales asociadas a la UEFA.

Bombos para el sorteo de la fase eliminatoria de la Champions League

Formato de la ronda de play-off de la fase eliminatoria

Los equipos que terminaron en las posiciones nueve a 16 están cabezas de serie para la ronda de play-off, mientras que los que terminaron en las posiciones 17 a 24 no están cabezas de serie.

Los equipos cabezas de serie se dividen en cuatro parejas según su posición en la liga y los equipos no cabezas de serie también se agrupan en cuatro parejas según su posición en la liga. El sorteo determinará quién se enfrenta a quién.

Puedes ver las diferentes combinaciones a continuación. Así, por ejemplo, si el Real Madrid resulta emparejado con Bodo/Glimt, el Inter necesariamente jugará contra el Benfica. De la misma manera, si el Newcastle United es emparejado con Qarabag, el PSG jugará contra el Mónaco. No es posible ser emparejado con un equipo de una pareja diferente, por lo que el Real Madrid no jugará contra el Borussia Dortmund, por ejemplo, ya que el Dortmund solo puede enfrentar al Atalanta o al Bayer Leverkusen.

Pareja cabeza de serie Pareja no cabeza de serie Real Madrid (9) o Inter (10) vs Bodo/Glimt (23) o Benfica (24) PSG (11) o Newcastle United (12) vs Monaco (21) o Qarabag (22) Juventus (13) o Atlético de Madrid (14) vs Club Brujas (19) o Galatasaray (20) Atalanta (15) o Bayer Leverkusen (16) vs Borussia Dortmund (17) o Olympiacos (18)

Formato de los octavos de final

Los equipos que terminaron en las posiciones uno a ocho en la fase de la liga avanzan a los octavos de final y son cabezas de serie para esa etapa. Los ganadores de las ocho eliminatorias de la fase de play-off serán no cabezas de serie para los octavos de final. Así es como están dispuestos los octavos de final:

*Clave: Cabezas de serie: Negrita | No cabezas de serie: Cursiva

Mónaco o Qarabag / PSG o Newcastle vs Barcelona o Chelsea Club Brujas o Galatasaray / Juventus o Atlético vs Liverpool o Tottenham Bodo/Glimt o Benfica / Real Madrid o Inter vs Sporting o Manchester City Borussia Dortmund o Olympiacos / Atalanta o Bayer Leverkusen vs Arsenal o Bayern Munich Qarabag o Mónaco / Newcastle o PSG vs Chelsea o Barcelona Galatasaray o Club Brujas / Atlético o Juventus vs Tottenham o Liverpool Benfica o Bodo/Glimt / Inter o Real Madrid vs Manchester City o Sporting Olympiacos o Borussia Dortmund / Bayer Leverkusen o Atalanta vs Bayern Munich o Arsenal

Cuadro de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones 2025-26

La UEFA ha producido un gráfico útil que muestra el cuadro de la fase eliminatoria, que puedes ver a continuación.

¿Existen restricciones para el sorteo de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones?

No hay restricciones para la fase eliminatoria, lo que significa que equipos de la misma asociación nacional pueden enfrentarse en este punto de la competencia.

Además, los equipos también pueden ser emparejados contra un equipo al que ya han enfrentado en la fase anterior.

¿Cuándo se jugarán los partidos de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones?

Los partidos de play-off de la fase eliminatoria se llevarán a cabo en dos encuentros, los días 17/18 de febrero y 24/25 de febrero de 2026.

La ronda de 16 también contará con dos encuentros, con partidos programados para los días 10/11 de marzo y 17/18 de marzo de 2026.

Aquí está el calendario completo: