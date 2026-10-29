En las primeras horas de la mañana de este jueves se celebró el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa "Carabao", que deparó un enfrentamiento asequible para el Manchester City, mientras que el Liverpool afronta un choque lleno de riesgos.

El Manchester City había superado al Brighton en los octavos de final en la tanda de penaltis tras el empate (2-2), la misma forma en que el Liverpool se impuso al Chelsea tras el empate (1-1).

Los octavos de final depararon la mayor sorpresa del torneo, con la eliminación del Arsenal, vigente campeón de la Premier League, a manos del Fleetwood Town, de la cuarta división.

En el resto de partidos de esta misma ronda, el Sunderland venció al Brentford (3-2), el Crystal Palace superó a su anfitrión, el Fulham (1-0), mientras que el Bournemouth logró una amplia victoria ante el Aston Villa (3-0), y el Bradford, de la primera división, ganó al Peterborough (2-0).

Queda un solo partido en los octavos de final, que enfrenta al Everton y al Newcastle, para completar la lista de clasificados a los cuartos de final.

El sorteo completo quedó de la siguiente manera, según la cadena "Sky Sports":

Fleetwood Town × Everton o Newcastle

Manchester City × Bradford

Crystal Palace × Sunderland

Liverpool × Bournemouth

Cabe señalar que el Manchester City es el vigente campeón de la Copa de la Liga, tras imponerse en la final al Arsenal (2-0) la temporada pasada.



