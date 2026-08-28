Sorteo de la Conference League con perspectivas favorables para el FC Twente

El FC Twente ya conoce a sus seis rivales en la fase de liga de la Conference League. SC Freiburg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus y FC Thun serán sus oponentes europeos. El primer partido se disputará el 15 de octubre.

Los Tukkers afrontaron el sorteo del viernes desde el Bombo 3. El FC Twente sabía de antemano que se mediría a seis rivales distintos: uno de cada bombo. De esos duelos, se jugará siempre uno en casa y otro fuera. Un enfrentamiento con el Ajax estaba descartado, ya que los clubes del mismo país no pueden quedar emparejados.

El FC Twente estaba encuadrado en el Bombo 3 junto a Lugano, Getafe, Kups, FC Twente, FK Borac, Banja Luka y Lincoln Red Imps.

Del Bombo 1 salió el SC Freiburg, mientras que el Pafos FC llegó desde el Bombo 2. Lincoln Red Imps es el rival del Bombo 3 y Kairat Almaty procede del Bombo 4. Aarhus apareció del Bombo 5 y, por último, FC Thun del Bombo 6.

¿En qué fechas juega el FC Twente en la Conference League?

La fase de liga comienza el 15 de octubre. Los otros partidos se jugarán el 22 de octubre, 5 de noviembre, 26 de noviembre, 10 de diciembre y 17 de diciembre. Qué rival le tocará al FC Twente en cada fecha todavía no se conocía el jueves por la noche. La UEFA dará a conocer el calendario definitivo, incluidas las fechas exactas y los horarios de inicio, como muy tarde el sábado 29 de agosto.

Los equipos que terminen finalmente del 1 al 8 se clasificarán directamente para los octavos de final. Los clasificados del 9 al 24 disputarán un playoff por una plaza entre los dieciséis mejores. El resto queda eliminado y pone fin a su aventura europea.

Los rivales del FC Twente en la Conference League: SC Freiburg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus, FC Thun.