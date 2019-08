El Borussia Dortmund se mofa del Barcelona: "Hora de practicar nuestros córners"

El equipo alemán, encuadrado en el mismo grupo que los catalanes, hurgan en la herida azulgrana recordando el 4-0 de Origi en Anfield.

Después de saber que el será su rival en el Grupo F de la , el se ha mofado del equipo español.

En su cuenta oficial inglesa de Twitter, el equipo alemán escribió que es "hora de practicar nuestros córners" , hurgando en la herida azulgrana y haciendo alusión al gol que marcó Origi para el desde un saque de esquina en la vuelta de las semifinales de la pasada Liga de Campeones.

Time to practice our corners 🙋‍♂️ https://t.co/ua104F7CWo — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 29, 2019

Hay que recordar que, con el 0-3 y la necesidad de ir a la prórroga, el equipo de Ernesto Valverde se durmió en Anfield y le metieron

el insólito 4-0 con un tanto de tiro de esquina. Alexander Arnold se apresuró y, mientras en el área se distribuían las marcas, lanzó rápido para que Origi solo tuviera que empujarla abajo de la portería.

Los blaugranas han decepcionado cayendo en las cuatro últimas ediciones con estrépito, especialmente, la pasada temporada con el Liverpool en semifinales y ya queda lejos el título logrado en 2015 para un equipo acostumbrado a la gloria desde que tiene a uno de los mejores jugadores lahistoria en sus filas.

Este año, partiendo como cabeza de serie en el sorteo, estará en el Grupo F de la Champions League 2019-20 y se enfrentará a Borussia Dortmund, Inter y Slavia de Praga.