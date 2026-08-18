El sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2 de Asia 2026, celebrado este martes en la capital malasia, Kuala Lumpur, deparó enfrentamientos totalmente árabes, ya que situó al club saudí Al Taawoun en el Grupo 3 junto al Al Rayyan catarí, el Al Faisaly jordano y el Al Nahda omaní.

La nueva edición del torneo se disputa con la participación de 32 clubes, bajo el sistema de liga a doble partido de ida y vuelta, y las competiciones de la fase de grupos arrancan el próximo 15 de septiembre y se prolongan hasta el 9 de diciembre de 2026.

La Confederación Asiática fijó las fechas de las rondas eliminatorias: los octavos de final se celebran entre el 9 y el 18 de febrero de 2027, mientras que los partidos de cuartos de final se juegan entre el 2 y el 18 de marzo, y las semifinales entre el 6 y el 14 de abril, para cerrar la temporada con el partido final el 15 de mayo de 2027.

El torneo cuenta este año con la participación de 5 clubes que ya se han coronado con el título anteriormente: el Al Faisaly jordano, el Al Muharraq bareiní, el Al Seeb omaní, el Al Kuwait kuwaití y el Nasaf uzbeko.

Los resultados completos del sorteo quedaron de la siguiente manera:

Grupo 1: Al Wahda emiratí - Nasaf uzbeko - Al Kuwait kuwaití - Al Khalidiyah bareiní.

Grupo 2: Al Jazira emiratí - Gol Gohar Sirjan iraní - Al Muharraq bareiní - Arkadag turcomano.

Grupo 3: Al Taawoun saudí - Al Rayyan catarí - Al Faisaly jordano - Al Nahda omaní.

Grupo 4: Al Hussein jordano - Al Shorta iraquí - Al Seeb omaní - East Bengal indio.

Grupo 5: FC Seoul surcoreano - Melbourne Victory australiano - Thé Công Viettel vietnamita - Persib Bandung indonesio o Manila Digger filipino.

Grupo 6: Adelaide United australiano - Pathum United tailandés - Lion City Sailors singapurense - Tai Po de Hong Kong.

Grupo 7: Machida Zelvia japonés - Shanghai Shenhua chino - Preah Khan Reach Svay Rieng camboyano - Tampines Rovers singapurense.

Grupo 8: Gangwon surcoreano - Kuching City malasio - Kitchee de Hong Kong - Phnom Penh Crown camboyano.