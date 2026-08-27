Eso informa Sky. Sin embargo, desde Sajonia "todavía no ha habido ningún movimiento directo", según informó la cadena. Tras la salida del capitán del campeón, Lukas Hradecky, Andrich había asumido el brazalete de capitán en el Werkself la pasada temporada, pero ahora había sido apartado de ese rol por el nuevo entrenador, Carles Martínez. Una señal evidente de que el español ya no cuenta con el centrocampista defensivo de 31 años. Martínez había designado a Edmond Tapsoba como nuevo capitán.

"Actualmente, la situación es realmente que en esa posición en el centro del campo desempeña primero un papel más bien secundario. Merece saberlo", había dicho recientemente Martínez sobre la delicada situación de Andrich en Leverkusen. Un traspaso parece, por tanto, probable, ya que Bayer probablemente no pondría obstáculos al veterano. Según el informe, el Leipzig ha detectado la necesidad de reforzar la zona central del centro del campo en su plantilla con su nuevo entrenador, Martin Demichelis. En los días que aún quedan hasta el cierre del mercado de fichajes podría, por consiguiente, producirse todavía un traspaso.

Andrich todavía era una pieza fija en el centro del campo junto a Toni Kroos con el seleccionador Julian Nagelsmann en la Eurocopa 2024 en Alemania. Sin embargo, el técnico de la DFB ya no lo convocó para el Mundial de este verano, porque Andrich solo ocupó un puesto fijo como central la pasada temporada y en esa posición cometió varios errores de considerable trascendencia.

El jugador de 31 años llegó en 2021 procedente del Union Berlin a Leverkusen y suma un total de 197 partidos de Bundesliga (20 goles, 13 asistencias) en su carrera. Con la selección alemana ha disputado 19 encuentros desde su debut en noviembre de 2023.