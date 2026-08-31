Según un informe de Absolut Bayern, el central fue ofrecido por sus agentes al Ajax de Ámsterdam. Según dicha información, el gran club neerlandés ve a Ito como candidato para el refuerzo que aún busca en defensa.

Lo que podría jugar a favor del Ajax en unos posibles esfuerzos de última hora: en Países Bajos, el mercado de fichajes de verano sigue abierto algo más de tiempo y no se cierra ya el martes (1 de septiembre), como en Alemania, sino el miércoles (2 de septiembre). Así, quedaría algo más de tiempo para encarrilar una operación por Ito.

En cualquier caso, una salida de Ito de Múnich no sería sorprendente. Desde hace meses han circulado una y otra vez informaciones según las cuales el Bayern dejaría salir al japonés ante una oferta satisfactoria. No está documentado cuáles son las pretensiones del Bayern en cuanto al traspaso, aunque probablemente ingresaría menos por Ito que los 23,5 millones de euros que pagó por él al VfB Stuttgart en 2024.

¿Cuál es la situación actual de Hiroki Ito en el Bayern?

También por culpa de la mala suerte con las lesiones, el jugador de 27 años nunca logró hacerse con un puesto fijo en el Bayern y las perspectivas de que su situación cambie en el futuro son de todo menos buenas. Así, Ito es apenas el cuarto central, por detrás de Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Min-jae Kim; además, las apariciones en su posición secundaria como lateral izquierdo tampoco son muy probables en este momento, dada la buena cobertura que hay allí. En los dos primeros partidos oficiales de la nueva temporada contra el Borussia Dortmund (Supercopa, 2-1) y el VfB Stuttgart (5-1, Bundesliga), Ito se quedó en el banquillo los 90 minutos en ambos casos.

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¿Abandonará entonces el internacional japonés al campeón récord alemán poco antes del cierre del mercado pese a tener contrato hasta 2028? El Ajax le ofrecería una salida atractiva: los neerlandeses ya se han reforzado este verano con varios jugadores experimentados y de renombre, desde Marc-Andre ter Stegen y Julian Brandt hasta Caio Henrique, Daley Blind y Sofyan Amrabat.

¿Cuántos partidos ha jugado hasta ahora Hiroki Ito con el Bayern?

Tras las salidas, entre otros, de Josip Sutalo (a la Lazio) y Ko Itakura (al Borussia Mönchengladbach), no vendría mal contar con un nuevo jugador en el eje de la zaga, y posiblemente estén fijándose en Ito. El exjugador del Stuttgart ha disputado 31 partidos oficiales con el Bayern en los dos últimos años. En ese tiempo logró dos goles y dos asistencias.

¿Podría el Bayern prescindir de Ito, sin tiempo para fichar a un sustituto? La amplitud de la plantilla en defensa sí permitiría la salida del japonés: además de las tres piezas consolidadas, Upamecano, Tah y Kim, en caso de necesidad también Josip Stanisic podría echar una mano como central y ocupar así, en cierto modo, la plaza de Ito en la plantilla.